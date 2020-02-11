美國一季度GDP或低至1.2%　特朗普：美聯儲降息太慢

市場仍有多數分析認為美國經濟將下行，特朗普則表示美聯儲過於緩慢的降息決策影響了美國經濟增速。

媒體調查顯示，美國第一季度GDP預估平均僅為1.2%，較2019年第四季度下降了近一個百分點。其中瑞銀（UBS）預計美國第一季度GDP僅增長0.4%，為調查中最低預測值；而Action Economics分析師則預計增長2%，為調查中最高。此外經濟學家預計，美國第二季度GDP將反彈至2%。

但令人擔憂的是，股票市場沒有像債券市場那樣認真對待風險事件的威脅。自年初以來，十年期國債收益率下跌了約37個基點。同期標準普爾500指數仍上漲近100點。

摩根大通（JPM）在一份報告中表示：「利率市場正在發出警告信號，在利率與股票市場之間重新產生了脱節。」

美聯儲主席認為當前的貨幣政策比較適合美國經濟。（AP）

值得關注的是，美國總統特朗普（Donald Trump）在接受福克斯商業網採訪時表示，美聯儲（Fed）加息太快，降息太慢，「我們現在應該有一個更低的利率或更低的美聯儲利率。」

特朗普表示，他對美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）「不滿意」，「美聯儲的立場非常重要。他讓我失望了。」特朗普稱，「聽着，我對整個情況不滿意。」

近日，美聯儲向美國國會提交了最新版半年度貨幣政策報告。報告稱，在經歷2019年的三次降息後，當前的貨幣政策立場是合適的，能夠支持美國經濟活動持續擴張、勞動力市場強勁增長以及2%的通脹目標。而對於未來的經濟前景，美聯儲則表示，由於貿易政策領域的衝突有所減少，海外經濟增長出現企穩迹象且金融狀況有所緩解，經濟前景雖然不確定性仍存，但總體而言，衰退的可能性已經明顯下降。