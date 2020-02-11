IMF：新冠病毒疫情將對日本經濟構成下行風險

新型冠狀病毒加劇了日本政策制定者的擔憂，他們擔心已受到全球需求疲軟和民間消費疲弱傷害的全球第三大經濟體可能陷入衰退。

國際貨幣基金組織（IMF）日本特使團團長卡辛（Paul Cashin）警告稱，新型冠狀病毒爆發可能影響日本經濟，包括旅遊、零售和出口等領域。

卡辛說：「冠狀病毒的傳播給日本經濟帶來了新的下行風險，儘管經濟影響將取決於疾病的傳播程度和政策反應。」「如果病毒長期和廣泛存在，可能會影響到日本的旅遊和零售活動，因為來自其他國家的遊客人數和消費將下降。」

卡辛沒有對疫情可能對日本經濟增長產生多大影響做出估計，他說，IMF下一步將在4月更新全球預測時考慮到這一影響。

據悉，日本政府已經開始制訂企業救濟對策，防止企業尤其是中小企業被疫情沖垮。各地的商工會議所已經開設窗口，接受企業的融資與延緩還貸時間的商議。

中國遊客是日本最大的海外遊客來源。圖為，日本京都的金閣寺。 （新華社）

日本旅遊業協會的統計稱，從1月27日到2月底，已經有40萬中國大陸的遊客取消了訪日計劃。這還不包括郵輪與自由行的遊客，實際取消的遊客總數估計會達到70萬人。日本的航空公司、酒店、餐飲店、百貨公司和旅遊景點首當其衝，一些以中國遊客為主的中小旅行社面臨破產的境地。

日本在全世界投資的企業共有7萬家，其中約35,000家投資在中國。在疫情的衝擊下，日本優衣庫關閉了在湖北的160家店鋪、無印良品關閉了在武漢和其他城市的59家店鋪、永旺集團關閉了在武漢的3家購物中心。由於中國各地政府下達了「禁足令」，優衣庫和永旺集團在中國的上千家店鋪，營業額均出現了暴跌。一些在上海、北京、深圳、蘇州等地的日本料理店，也面臨生存危機。

此外，日本企業的一部分零部件是在中國的工廠加工，由於中國工廠長時間停車，使得日本的組裝工廠出現了零部件供應不足的問題，整個產業鏈開始受到新型冠狀病毒的衝擊。