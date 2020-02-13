中國超過60城暫停賣房　疫情過後房價下降可能性大

2020年1月中國重點城市新房、二手房以及土地市場成交量不同程度下滑。分析表示，疫情過後房價下降可能性更大。

北京時間2017年4月18日，中國貴州貴陽的一處商品房小區。（新華社）

內媒《經濟參考報》報道，業內人士分析認為，長期來看，「穩」字當頭的房地產調控方向仍將延續。待疫情得到整體控制以後，房地產市場短期內積蓄的市場需求有望進一步釋放，未來重歸平穩將是大概率事件。

億翰智庫方面分析指出，1月份各城市成交量萎縮主要有兩個原因。一方面，2019年年底房企為完成全年銷售目標，從而加速銷售、加快去化，2019年12月基數相對較大，導致2020年1月成交明顯回落。

「作為傳統的銷售淡季，通常1月的數據，並不能左右我們對2020年全年市場與2019年市場表現持平的判斷。」億翰智庫方面分析認為，但因疫情突發，房企復工、項目開工延遲，最終影響城市商品住宅的供應量，同時對於購房需求的釋放產生一定程度的負面影響。

「但是，無論是需求還是供給方面，均是延遲入市的影響。而房企面臨修復性較差的問題是資金短缺。疫情過後，政策調控和融資調控邊際放鬆的空間將提升，企業降價跑量，加速搶收的可能性也更大。」億翰方面分析認為。

1月份以來，由於疫情突發，為了減少人員聚集，防範新型肺炎感染，多省市要求房企暫停開放售樓處，房企銷售業績承壓。疫情還使多個省市推遲復工時間。對於房地產行業而言，復工時間延後將使房企的施工進度延期。

億翰方面認為，長期來看，預計「穩」字當頭的房地產調控方向仍將延續。

「1月銷售規模主要依靠上半月的業績帶動，下旬以來因疫情形勢嚴峻，多地售樓處關閉，新房銷售基本停滯，市場短期走勢整體表現低迷。」克而瑞地產研究中心一位分析人士指出。

「在當前的特殊形勢下，房企積極應對市場變化是關鍵。」該分析人士進一步認為，一方面，多數房企紛紛加大線上銷售渠道的推廣力度，以緩解線下銷售暫停對企業項目去化節奏帶來的衝擊。另一方面，在自身資金和抗風險能力受到考驗的情況下，房企應着重應對短期現金流壓力，順應市場走勢，保持審慎態度，對全年的貨量安排和資金周轉積極作出調整。