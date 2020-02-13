德主要政黨據報表態不禁用華為5G

在禁止中國企業華為參與5G建設一事上，目前只有澳洲明確表示追隨美國。德國、加拿大等國家在該問題上態度似乎有些鬆動。德國《世界報》2月12日報道，德國執政黨基民盟與其姐妹黨基社盟通過文件，不禁止華為公司參加德國5G網絡建設。文件中認為，德國在建設最新的超高速網絡時，不應該排除華為。

報道稱，該立場文件旨在緩和兩個姐妹黨內異議者視華為為國家安全威脅的疑慮，併為德國總理默克爾（Angela Merkel）領導的大聯合政府對5G採取共同立場奠定基礎。

德國之聲2月12日報道稱，默克爾等德國政府官員一直反對禁用華為，而議會外交事務委員會負責人羅特根（Norbert Roettgen）領導的一群親美議員則要求禁用華為，雙方之間的意見分歧得到消除，是這次討論邁出的重要一大步。

路透社2月11日引述消息人士稱，該文件雖然沒有全面禁止華為，但是建議對外國供應商採取更嚴格的規定。這份立場文件是由基民盟撰寫，旨在緩和黨內異議者視華為為國家安全威脅的的疑慮。

目前西方大國中只有澳洲明確表示追隨美國，禁止華為參與其5G網絡建設。加拿大《環球郵報》11日稱，加拿大政府尚未就該問題做出決定。不過該國的最新民調顯示，約有56%的加拿大民眾支持禁用華為，這一數字比2019年下降了13%。

但加拿大在使用華為5G問題上還沒有公布最終決定。