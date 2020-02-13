中國央企生產型子企業復工率超80%　中國經濟平穩運行

在抗擊新冠肺炎疫情的過程中，中國央企業充分發揮作用，安全有序開展生產經營，復工復產，促進中國經濟平穩運行。

內媒《經濟日報》報道，來自中國國務院國資委的最新數據顯示，截至2月12日，中央企業生產型子企業復工復產率已超過80%。

中國國務院國資委新聞發言人趙世堂說，「一些重要的基礎保障行業復工率更高，石油石化企業復工率達到96.8%，電網、發電企業復工率達到83%；鋼鐵企業主要子企業全面開工；機械裝備製造企業(不包括汽車)復工率達到88.1%。」

在能源建設領域，2月8日，世界在建第二大水電工程——三峽集團烏東德水電站工程烏東德大壩主體工程2號、14號壩段等又一批壩段成功澆築到頂。截至目前，已有5個壩段澆築到頂，為2020年7月烏東德水電站首批機組發電打下堅實基礎。

復工後，中國各企業加強了疫情防控工作。圖為，2月10日在深圳第一高樓平安國際金融中心，工作人員為進入寫字樓的人員測量體温。（新華社）

2月7日，中國國家電網推出加快復建助推企業復工復產的12條措施，包括加快「三區三州」深度貧困地區、抵邊村寨等電網項目建設，開工建設雄安相關電網工程；積極推進在建重點工程建設，全面復工青海至河南、雅中至江西±800千伏特高壓直流，張北柔性直流等一批重大項目建設，全力帶動上下游產業復工復產；加大新投資項目開工力度，新開工陝北至武漢±800千伏特高壓直流工程、山西垣曲抽水蓄能電站等一批工程。

在5G建設領域，中國移動採取有力措施，努力克服疫情對5G建設發展帶來的不利影響。一方面加大投入力度，積極推進5G網絡建設，另一方面着力加強業務研發，針對電子商務、電子政務、遠程醫療、在線教育、網絡娛樂等消費需求，開發各類新型應用，帶動5G手機終端銷售和業務應用普及，更好滿足居民消費需求。

此外，2月3日起，中國電子集團總部及所屬企業已逐步復工。其中彩虹集團所屬5家企業、中電熊貓所屬3家企業、深科技所屬3家企業、華大半導體所屬的上海積塔半導體、中國系統所屬的中電洲際春節期間連續生產。作為金士頓、希捷、西部數據等行業巨頭的重要供應商，深科技員工在春節期間持續奮戰，持續生產，盡全力保證全球產業鏈的安全穩定。