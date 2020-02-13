國際清算銀行：「綠天鵝」將引發金融危機　無有效辦法拯救

2008年金融危機後，經濟學家們頻繁地談到「黑天鵝」事件，用「黑天鵝」這一概念來指代具有強烈負面或災難性影響的罕見事件。近日，國際清算銀行（ BIS）發表一本題為《綠天鵝》的新書，首次談到可能引發下一次金融危機的「綠天鵝」事件。作者用「綠天鵝」指代氣候變化可能引起的金融危機。

國際清算銀行副行長、該書的合著作者路易斯·佩雷拉·達席爾瓦（Luis Pereira da Silva）在接受英國廣播公司採訪時表示：「從經濟角度來看，『綠天鵝』是可能具有極大破壞力的事件。」他還說，極端天氣事件，例如澳洲山火和加勒比海颶風的發生頻率和劇烈程度不斷提升，給人類社會造成了巨大的財產損失。

大幅減產、價格暴漲或廠房遭到嚴重破壞帶來的高昂成本開支可能直接影響一個國家的經濟增長，以及該國企業和金融機構的財務狀況。

氣候變化正在成為國際金融的新威脅。圖為，一架直升機正在處理澳洲維多利亞州東吉普斯蘭的一場野火。（AP）

佩雷拉·達席爾瓦表示：「如果在經濟部門發生『瀑布效應』，那麼其他部門也將遭受損失。所有這一切可能以金融危機而告終。」他還表示，除了這種情況，各個部門還可能面臨「過渡風險」，而這些風險很可能導致嚴重後果。如果法規突然發生變化，就可能發生這種「過渡風險」，例如政府突然禁止開採化石燃料。

另外，如果市場行情突然發生意想不到的變化，例如某些金融資產的所有者突然決定拋出這些資產。如果這些情況產生了「瀑布效應」，那麼恐慌情緒就會傳染給其他投資者，導致大量拋售資產等嚴重後果。

各國中央銀行和金融系統監管機構已經將此類風險作為預防目標，不斷嘗試尋找某種方式來預測或為「綠天鵝」的到來做準備。報道稱，事實上，金融界尚未找到答案。因此該書作者警告說，過去的預測模式都無法用於應對新的氣候威脅。