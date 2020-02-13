中國疫情會重創德國汽車工業　德銀警告德國或陷入技術性衰退

德國汽車專家杜登霍費爾提醒德國政府，僅將國人從中國接回來，還遠遠不夠，新型冠狀病毒同德國經濟息息相關。德銀研究部2月12日發佈的一份研究報告稱，新型冠狀病毒疫情爆發可能使德國經濟2020年陷入技術性衰退。

研究稱：「我們預計疫情將使一季度GDP減少0.2個百分點，使下半年陷入技術性衰退變得極有可能。」

德國之聲中文網引用德國汽車專家杜登霍費爾（Ferdinand Dudenhöffer）的觀點指出，「德國沒有一個產業同中國相聯的程度像汽車產業這樣密切。由此，新型冠狀病毒危機對德國汽車產業產生深遠影響。」這名德國杜伊斯堡-埃森大學汽車研究中心主任呼籲德國政府和歐盟決策者，出於人道原因向中國提供緊急醫療援助。除此之外，對此次病疫帶來的巨大經濟影響必須有所考慮。

中國「停工」對國際市場影響較大。圖為，2月10日工作人員在進行消毒作業。（ 新華社）

杜登霍費爾認為，這一切都會給德國汽車工業帶來重大損失。他寫道，從汽車的生產量來看，2019年德國海內外一共製造了1,590萬輛小轎車，其中三分之一，也就是520萬輛在中國銷售。他說，他使用的算法還是相對保守的。再從汽車的銷售額來看，德國汽車產業每年的銷售總額為4,300億歐元（1歐元約合1.087美元），其中1,500億歐元在中國實現，約佔35%。這裏德國生產的運輸車輛還未考慮進去，因此，這個數字也是相當保守的。

杜登霍費爾表示，「現在應該清楚了，不能讓中國的隔離區擴大是一個多麼重大的問題。」這位教授最後總結道，新型冠狀病毒同德國的經濟息息相關。

除汽車行業外，德國機械工程行業、電氣行業也受到疫情的影響。據瞭解，在中國有800多家來自德國的機械製造商在運營，其中有350家在中國有生產基地。中國媒體《環球時報》2月10日下午聯繫一家供應德國EBM-PAPST風機的上海企業，答覆是「已經復工」。德國電氣與電子工業協會（ZVEI）的數據顯示，2019年德國將價值220億歐元的商品出口到中國，同時從中國進口了520億歐元的產品。該協會期盼，中國能早日戰勝疫情，這樣對德國電氣行業的影響會小一些。