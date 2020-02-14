人民幣成交量或揭示中國復工率

市場發現，反映中國市場的在岸人民幣每日成交量，可以預示工廠的復工程度。以目前而言，成交量偏低。

彭博引述數據顯示，人民幣成交量與中國實體經濟動能成正關連，因中國銀行間外匯市場交易主要由代客結售匯支持，而代客交易必須遵循實需原則，即客戶與銀行的交易都必須有相應的進出口合約或投、融資等用款背景，方可進行。

全球供應鏈依賴中國，全世界急盼中國復工。（微博@特斯拉）

換言之，當中國企業開展正常的進出口活動，需要外匯進口產品或出口收到外匯需要換回本幣時，會通過銀行下單形成進行，在此基礎上，會繼續衍生出做市商銀行的做市交易、銀行自營交易等。

據中國外匯局2019年交易概況數據顯示，一份代客交易會衍生約2.3份銀行間市場成交量。彭博數據顯示，2019年外匯市場前十強的省市，代客結售彙總量佔中國近九成，其經濟總量佔比也超過了一半，這十大省市包括上海、北京、江蘇、廣東、浙江、山東、福建、天津、重慶，以及河北，而交易員近日反映成交活躍度大降，只有當銀行和企業都充分復工後，外匯市場的成交量才能恢復正常。

招商證券首席宏觀分析師謝亞軒表示，目前來看，只有當銀行和企業都充分復工之後，外匯市場的成交量才能恢復正常。

彭博彙總數據顯示，以中國曆年春節前5日交易量均值為參照，2020年春節後成交量的復甦遠遠慢於2017年至2019年，2018年恢復最快，至節後第二週成交水平已經達到節前的兩倍，上週A股復市後境內人民幣市場成交量日均不到150億美元，較2019年全年日均成交水平腰斬，進入本週在多數省市假期結束之後，成交量開始出現邊際回升。