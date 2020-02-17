【武漢肺炎】1月70城房價出爐　武漢樓價「疫市」仲有呢個升幅﹗

中國國家統計局公布了70個大中城市商品住宅售價變動情況，整體而言，武漢肺炎疫情的爆發還未對1月的中國樓市產生影響，價格漲幅保持了總體穩定。

但分析普遍認為，2月房地產市場將發生根本性改變，預計房價上漲的城市數量將大幅減少，降價潮可能會出現。

不過作為此次疫情的中心，湖北武漢1月新房銷售價格按月上漲0.4%，漲幅為近16個月以來最低；新房價格按年上漲11.5%，漲幅創近12個月新低。二手房價格延續了此前數月下跌的態勢，按月下跌0.4%，跌幅比上月擴大0.3%；二手房價格按年下跌2.2%，跌幅比上月擴大0.7%。

武漢新房價漲幅明顯收窄，二手房價格跌幅有所擴大，一定程度上是由於1月旬市場受到了疫情影響。

也許誰也沒有想到，2020年中國樓市可能會因為肺炎疫情產生如此大的變化。（新華社）

樓價按月按年升幅皆收窄

1月中國70個城市新建商品住宅價格指數按月漲幅為0.3%，按年漲幅為6.5%。兩個數據都出現了漲幅收窄的現象。其中，47個城市新房價格按月上漲，8個城市按月持平，15個城市下跌。對比此前數據，1月份新房價格上漲的城市數量，為近12個月以來次低，低於2019年11月份的44個；持平的城市數量，為近12個月以來最高；下跌的城市數量，低於2019年10月至12月的17個、21個、16個。

中國易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析，2020年1月份的房價數據受新冠肺炎疫情的影響相對小，這也與2020年春節假期較早有關。歷年越臨近春節，市場交易量越小。

而在二手房方面，1月份，中國70城二手住宅銷售價格指數按月漲幅為0.1%，與2019年12月持平；按年漲幅3.5%，比上月微跌0.1%。漲跌數量上，二手住宅銷售價格按月上漲的城市數量為33個，持平為5個，下跌32個。

一線城市樓價升幅較12月擴大

統計顯示，二手房價格按月下跌的城市數量已經連續8個月超過20個城市，市場逐漸從高位回落。

分城市類別看，中國統計局城市司首席統計師孔鵬稱，一線城市商品住宅銷售價格按月漲幅略有擴大，按年小幅上漲。1月，4個一線城市新房價格按月上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。二三線城市房價按月漲趨緩，按年漲幅連續回落。

嚴躍進認為，客觀上講，一線城市房價處於低估的狀態，房價反彈可以理解；春節期間二線城市會面臨就業者返鄉的情況，即從省會等城市回到三﹑四線城市，房價在1月份沒有走強的可能；三線城市的樓盤銷售更為關注返鄉置業需求，但疫情對返鄉置業潮產生了一定的影響，使得三線城市房價難以強勢。

值得注意的是，個別城市房價按月漲幅依然很大，漲幅在近段時間持續領漲全國。尤其是內蒙古呼和浩特是1月份房價指數按年漲幅最大的城市。這已經是該城市第3次出現的按年漲幅最高的現象。嚴躍進認為，後續對於呼和浩特來說，穩定房價方面依然需要繼續。尤其是要防範炒作京張高鐵等概念。此外，海南三亞漲幅靠前，與很多北方城市不同，由於氣候原因，冬季是海南各城市的購房旺季。

專家2月或出現大面積減價

嚴躍進指出，從房價漲跌數量看，1月份的波動並不明顯，但2月份將發生變化，預計房價上漲的城市數量會快速減少。

中原地產首席分析師張大偉稱，1月份的房價數據未反應出疫情影響，但2月份肯定會出現全國性的大面積降價現象。

近期，地方政府相繼出台各類支持性政策，對房地產市場形成了政策利好。新出台的各類政策的確可以緩解企業壓力，但房企面臨的最大的問題還是資金壓力，特別是到期債務問題，一旦銷售不能快速恢復，房企到3月份將面臨普遍性的資金壓力，到時降價促銷可能會成為普遍現象。