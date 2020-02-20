美國聯儲局1月會議紀要：不減息　經濟下行風險突出

美國聯儲局（Fed）最新政策會議的紀要顯示，儘管決策者們承認了冠狀病毒爆發帶來的新風險，但他們對2020年保持利率穩定的能力持謹慎樂觀態度。

聯儲局2月19日公布的政策討論結果顯示，聯儲局官員對是否要重新考慮央行的通脹目標持懷疑態度。政策制定者一致投票決定將利率維持在1.50%至1.75%的目標區間。

聯儲局在2020年年初曾明確表示，在2019年三次降息之後，它計劃保持利率穩定，除非美國經濟前景出現重大變化。聯儲局官員預計，在寬鬆的貨幣和金融條件的支持下，經濟增長將繼續保持温和的步伐。此外，貿易不確定性也有所減少，全球增長有穩定迹象。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）上週（2月10日至2月16日）表示，現在判斷對美國經濟的衝擊是否嚴重或持續到足以令聯儲局改變當前政策還為時過早。自危機爆發以來，投資者已將他們對聯儲局何時再次減息的押注提前至2020年6月左右。在會議紀要中，政策制定者表示，這種威脅「值得密切關注」。

在會議上，聯儲局對美國GDP增長的預測強於先前的預測，稱下行風險已經減少。同時，其對通脹前景也較為樂觀，聯儲局多數官員表示，他們普遍預計通貨膨脹率將接近聯儲局設定的2%的目標。他們認為，當前的寬鬆程度將有助於將通脹率提高到2%的目標。

在貿易問題上，聯儲局官員們確實注意到了風險。一些官員表示，貿易緊張局勢緩解將對經濟有所幫助，但表示，鑑於許多關税仍然存在，而且進一步的緊張局勢可能加劇，協議的影響「相對有限」。會議紀要稱，如果情況改變，政策將保持靈活。