2018年以來，美國政府不斷提高中國輸美商品的關税税率，企圖憑藉自身龐大的購買力將中國製造擠出全球產業鏈，但是中國的進出口數據顯示中國「世界工廠」的地位沒有被動搖。2020年，一場突如其來的「瘟疫」席捲中國，迫使中國與世界短暫「隔離」，滿足了特朗普（Donald Trump）政府的心願。然而，新興冠狀病毒肺炎疫情也將全球產業鏈對中國製造的依賴顯露出來。

受新冠肺炎疫情的影響，北京時間2月3日春節假期結束後，中國大部分製造業企業根據防疫需要宣布延期復工。這一決定帶來的衝擊迅速沿着全球產業鏈蔓延。當地時間2月4日，由於中國的零部件供應商停產，現代汽車公司在韓國的7家汽車工廠宣布停工。現代汽車成為首個因中國新冠肺炎疫情而停工的中國以外的整車廠。

汽車產業鏈上游涉及到冶金、石化、鋼鐵、有色金屬、橡膠等原材料加工行業，中游涉及到玻璃、內飾、發動機、電子設備等零部件製造行業，下游的整車終端產品還能輻射到金融、保險、維修等行業，完美體現了現代製造業的複雜性。在這個鏈條上，任何一環出了問題都可能影響到整個產業鏈的運轉。

中國政府正在推動製造業企業復產復工。圖為年2月9日，一名身着防護服的工人正在為中國江蘇省連雲港市的一家工廠消毒，之後工廠將於2月10日復產復工。（路透社）

中國雖然沒有暢銷全球的整車品牌，但是卻有暢銷全球的汽車零部件。德勤諮詢公司（Deloitte Consulting）的研究顯示，幾乎所有世界著名的汽車零部件巨頭都已經進入中國市場，而中國企業生產的汽車輪胎、汽車玻璃、汽車音響等零部件也大量出口海外。

中國汽車工業協會和中國汽車工程研究院聯合編制的《中國汽車零部件產業發展研究》報告顯示，中國有1.3萬家年銷售額在2000萬元人民幣（1元人民幣約合0.14沒有）的汽車零部件企業。中國海關總署數據顯示，2019年在中國的汽車零部件企業出口額超過600億美元，其中外資企業在華子公司對外出口占40%。中國業已成為全球汽車及其零部件生產供應體系中不可或缺的一環。

因此，疫情期間，失去中國製造的全球汽車產業鏈逐漸開始運轉不暢。2月10日，起亞汽車公司在韓國的三家工廠暫時停產。同一天，日產汽車公司發言人也表示，日本九州工廠的2條生產線將於2月14日全部停產，而另一條主要生產出口車的生產線也將於2月17日停產。此外，菲亞特克萊斯勒汽車公司也發出警告稱，受中國零部件工廠停產的影響，其位於歐洲的工廠庫存告急，可能會被迫停產。

受中國新冠肺炎疫情影響的不止是全球汽車產業鏈，手機、遊戲機等電子產品對中國製造的依賴程度完全不弱於汽車。蘋果公司2月17日發佈的第二財季財務報告顯示，受到疫情的影響，中國的蘋果手機供應鏈廠商復工率不高，導致全球iPhone供應受限。此外，由於產自中國的零部件供應不足，任天堂越南工廠生產的Switch遊戲機的產量受限，原定於4月份發售的新Switch也可能會受到影響。

蕭條的中國消費市場也會對全球產業鏈產生負面影響。圖為2月7日北京的一家商場外門可羅雀的景象。（路透社）

從中國出口集裝箱運價指數（CCFI）的變化來看，全球產業鏈已經受到明顯的衝擊。集裝箱主要運輸工業製成品，包括中間產品和最終產品。截至2月21日，中國出口集裝箱運價指數較春節假期前下降4.7%，而以往春節假期過後該指數通常會小幅上漲。

全球汽車產業鏈和電子產品產業鏈的遭遇只是世界離開中國製造後的一個縮影。目前，中國是全世界唯一擁有聯合國產業分類當中全部工業門類的國家，在世界500多種主要工業產品當中，中國有220多種工業產品的產量居全球第一。世界銀行的數據顯示，截至2018年，中國已經成為120多個國家的最大貿易伙伴，中國17%的出口商品被視為中間產品。

中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍認為，一個國家在全球價值鏈中的位置不是由短期因素決定的，而是由長期因素、由一個國家的綜合競爭力決定的。中國有完善的基礎設施、齊備的工業門類、以及高質量的人力資源，並從中衍生出全球最具競爭力的製造業能力。這令中國製造業深深嵌入全球產業鏈之中，而本次疫情也證明，與中國製造脱鈎的結果是全球產業鏈無法承受的。

因此，儘管有些國家想要世界與中國製造脱鈎，甚至想方設法促成這一結果，但是中國「世界工廠」的地位難以被撼動。