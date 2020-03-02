【新冠肺炎】華爾街看好中國股市和債市

新型冠狀病毒在全球蔓延，目前至少有49個國家已經報告了首例病患，資本市場波動加劇。分析人士認為，A股市場低估值正使其成為全球資金青睞的「窪地」。

據一項針對18為交易員、策略師和基金經理（分別來自花旗、瑞銀、德銀、巴黎銀行等等）的媒體調查顯示，目前最受歡迎的貨幣是印度尼西亞的盧比，最希望投資的股市和債市則是中國A股和債市。

Fujitomi Co.的首席技術分析師稱，新型冠狀病毒造成的恐慌，有望在第二季度消退，經濟活動預計也在同期企穩，經濟也可能出現同步復甦。新興市場的央行有能力選擇進一步降低利率還是保持不變，但總體上預計全球利率將保持在低位。

調查還顯示，華爾街的投資者認為，新型冠狀病毒對中國經濟影響是短暫的，中國的經濟刺激政策將卓有成效。

多家投行認為中國股市市值被低估。（新華社）

高盛集團認為，新興市場股票在過去一個月遭遇的拋售已經帶來了有吸引力的入市場機會。

瑞銀全球財富管理近期也建議其高淨值客戶利用此機會增持中國股票。瑞士財富管理的德國首席投資官Maximilian Kunkel在電話採訪中表示，「我們認為投資者應該趁下跌的機會買進新興市場股票，特別是中國股票，這裏擁有更具吸引力的估值和增長組合，而且中國似乎也正在有效遏制病毒並恢復正常。」