【新冠肺炎】日韓疫情告急　全球半導體和汽車產業鏈受衝擊

日本和韓國是半導體產業強國以及汽車出口大國，專家和機構觀點認為，鑑於兩國疫情尚未得到有效控制，受影響的企業未來還會不斷增加，全球半導體、汽車產業鏈可能受到衝擊。

世衛組織（WHO）發佈的最新一期新冠肺炎情況報告顯示，截至歐洲中部時間3月1日上午10時（北京時間17時），中國境外共58個國家確診新冠肺炎7,169例，死亡共計104例。與前一日報告相比，中國境外新增新冠肺炎1,160例，新增5個國家（阿塞拜疆、厄瓜多爾、愛爾蘭、摩納哥、卡塔爾）出現新冠肺炎病例。

疫情對全球經濟的衝擊已不容忽視。隨着新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，韓國、日本已經成為疫情高發地區。

內媒《國際金融報》報道，日韓兩國疫情尚未得到有效控制，全球半導體、汽車產業鏈可能受到衝擊。目前，韓國已經宣布對疫情最嚴重的地區，即大邱和慶尚北道地區實施最大程度封鎖。慶尚北道作為面積最大的行政區，也是韓國重要的製造業產地，其下屬的魚尾市被稱作韓國的「硅谷」，三星、三星SDI、LG電子、LGD等均在該園區設有工廠。

中國的半導體產業對日韓有一定的依賴性。圖為，澳門大學自主設計的模擬數字轉換器芯片。（新華社）

據韓國大韓商工會議所的初步統計，目前已經有包括三星電子、SK海力士在內的大型企業，以及近百家中小企業，均出現了因新冠肺炎確診、疑似患者，或接觸相關人員引發的停產、隔離案例。此外，現代汽車在韓工廠已經因零部件短缺被迫停產。

日本方面，東京工商Research對日本國內企業調查發現，在截至2月16日進行有效回覆的12,348家企業中，有2,806家企業表示新型冠肺炎目前已對企業活動造成影響，佔總體的23%。按行業看，製造業企業最多（944家），零售和服務業其次。另外，還有44%的企業回答，「雖然目前影響還未顯現，但今後可能受影響」；37%的企業認為，疫情會「對供應鏈產生影響」；19%的企業認為未來「出入境手續會更加繁瑣」。