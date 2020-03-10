【財經評論】石油戰為何能輕易擊垮美股　特朗普正耗盡美國信心？

3月9日，美股幾近“崩盤”，標普500指數暴跌7%，觸發熔斷機制。沙特發動的“石油價格戰”擊發了美股的債務擔憂。美國總統特朗普（Donald Trump）“以鄰為壑”的對外和“放任自流”的對內政策，終於傷到了自己。石油價格暴跌與產業經濟衰退、疫情失控、降息失效等因素目前已經形成了連鎖反應。美股“崩盤”以及之後的債務危機都在警示，世界對美國的信心正在消耗殆盡。

3月9日，美國三大股指跌幅均超過7%，標普500創2008年12月以來最大單日跌幅。美國經濟真實實力和隱憂全部暴露。（VCG）

3月6日，隨着石油輸出國組織（OPEC）與以俄羅斯為首的非OPEC產油國的限產保價談判的不歡而散，以及美國的無所作為，沙特國家石油公司沙特阿美隨即發動了「石油價格戰」宣布，降低其所有等級原油的官方價格，每桶原油價格降幅約2美元至6美元不等，創出20年來的最大跌幅，並同時宣布將於2020年3月底取消原先限產計劃，將原油產量從日產近900萬桶恢復到每日1,200萬桶規模。沙特此舉一方面是為了報復俄羅斯石油的不斷擴產，另一方面也是發泄對於盟國美國，尤其是特朗普政府「始亂終棄」的不滿。

來自隊友的「反戈一擊」往往最為致命。3月8日，沙特突然發動的「石油價格戰」進一步引發全球能源市場恐慌。美國西德克薩斯輕質原油（WTI）期貨價格收盤跌至每桶28.51美元，跌幅達30.94%；布倫特原油（CFD）價格收盤跌至每桶32.27美元，跌幅達28.8%。國際原油價格已經跌至美國頁巖氣開採折合每桶30美元至40美元的盈虧線以下。如果沙特依然決心實施「降價擴產」的報復計劃，那麼不出半年，甚至只需要幾個月，美國頁巖氣出口將遭受致命打擊。2015年以來，美國由石油進口國轉變為石油、天然氣出口大國，賴以維持貿易平衡的國家戰略將慘遭失敗，每年近千億美元的新增貿易逆差將令美國經濟雪上加霜。

更為危險的是，由於近年來國際原油價格的一路走低，美國頁巖氣生產商的財務壓力早已不堪重負，不得不大量舉債經營。2018年已有大批頁巖氣廠商破產倒閉，由此形成的近400億美元壞賬風險。而2020年至2022年還將有接近2,000億美元的債務即將到期。再考慮到由此發行的各類金融衍生品和連帶信用風險，美國頁巖氣神話之下隱藏的整體債務規模至今都已經成為高懸於美國股市、債市頭上的一柄利刃。

頁巖氣的開採和出口正在成為美國再產業化的一項重要支柱。圖為2019年5月14日，美國總統特朗普前往路易斯安那州參觀一處液化天然氣出口設施。（AP）

只要美國能源出口能夠持續，頁巖氣神話就不會破滅，債務危機就可以緩解，甚至成為美國繼糧食、電子、航空產業後又一主導世界經濟的產業和金融支柱。而一旦美國能源出口不能順利擴大，整個局面就將反轉，並開始戳破隱藏的債務泡沫。如果說2008年的國際金融危機來自於房地產次貸，那麼下一次金融危機則可能起因於頁巖氣，以及為了掩蓋和拖延危機不得不越滾越大的債務風險。

然而，特朗普顯然忽視了美國的經濟實力和戰爭能力早已經今非昔比的事實。儘管美國依然是「虎老餘威在」，可以通過戰略威懾和「傷敵一千自損八百」的方式來逼迫對手妥協，但是，也總有那麼幾個國家非要探一探美國的虛實。俄羅斯和伊朗針對美國的經濟制裁和戰爭威脅不僅沒有妥協，而且越戰越勇，硬生生「虎口拔牙」。尤其是俄羅斯不僅在敘利亞挫敗美國的軍事幹涉和戰略封鎖，而且依舊在加緊原油擴產，並與中國達成了更大規模的石油、天然氣貿易和本幣結算機制。

美國在國際關係和地緣政治上的失敗已經讓美國的盟友感到了失望。原本的計劃是美國通過制裁俄羅斯、伊朗減少全球石油供給，然後，以沙特為首的石油輸出國組織歐佩克帶頭減產保價。最後，美國和沙特坐享國際能源市場和石油定價權。然而，最終的結果是，沙特主動減產抬價，而美國卻口惠而實不至。美國不僅在軍事上連連失敗，不得不退出敘利亞，也不敢對伊朗動武，而且在經濟上也沒有能夠逼迫歐盟（EU）和中國放棄購買俄羅斯的石油。相反，美國單方面與中國、歐盟達成了更大規模的能源出口協議，大肆趁機搶佔市場。而沙特則是「賠了夫人又折兵」，只當為自己交了保護費。

美國中東政策的失敗，以及對於沙特的始亂終棄導致沙特原油出口大減，國內經濟動盪。圖為一名交易員在顯示沙特股市價值的屏幕前與他人交談。（AP）

疫情壓抑能源需求

尤其是隨着目前新型冠狀病毒肺炎疫情（俗稱武漢肺炎）在世界的蔓延，全球能源需求的萎縮更是令沙特經濟雪上加霜。而美國則更是自顧不暇，不僅在內政上無力應對新冠疫情的蔓延，而且為了應對經濟衰退接連推出降息、擴表等措施任憑美元「洪水」流向世界。作為石油美元的堅定擁躉，沙特經濟再次遭受美國這個忠實盟友的有利打擊。

更讓沙特難以接受的是，繼續2019年10月美國宣布美軍撤出敘利亞北部之後，2020年2月29日，美國又宣布與阿富汗塔利班簽署和平協議。美國不僅變相承認了塔利班的合法性，而且將在14個月內完全從阿富汗撤軍。美國這種徹底進行戰略收縮，放棄沙特的姿態，對於沙特這已經不再是「破財免災」的問題，而已是生死攸關。

最終，在3月6日，隨着石油輸出國組織歐佩克與以俄羅斯為首的非歐佩克產油國談判的破裂，美國的再次作壁上觀之後，早已忍無可忍的沙特隨即發動了「石油價格戰」，名義上是在報復俄羅斯，而實際上則是在要挾美國——只要特朗普政府繼續不顧沙特利益，急於從中東脱身，在能源、經濟政策上採取採取美國優先而不顧忌盟友利益，沙特就將繼續打壓石油價格，威脅戳破美國的頁巖氣泡沫。

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國力外強中乾已曝露

這才是美國股市陷入恐慌的真正原因。也許會隨着美國的妥協抑或沙特的內部「分歧」此次「石油價格戰」會很快結束，卻對美國威信造成了一次嚴重打擊。美國在國際政治上的失敗，美國在中美貿易戰上的無果，以及在內政上應對新冠疫情的無力，以及特朗普政府的「背信棄義」等等從國際到國內的實力，都已經在此次「石油價格戰」中全部曝光——外強中乾。不僅以沙特為代表的石油資本已經看清了這一點，對美國已經離心離德，而且其他資本的信心也已經開始動搖。

美股「崩盤」以及之後的債務危機都在不斷示警，美國經濟未來只有一種理性的選擇，即美國儘快結束目前這種「以鄰為壑」到處「損人肥己」的政策，接受「和平共存」的事實，開放市場進行內部經濟調整。而對於美國繼續奉行「美國優先」不斷孤立的政策，則將不斷推高資本市場的債務風險，直至不得不進行「金融冒險」，用再次大規模的「量化寬鬆」和次貸放開政策來維持短暫的復甦，重蹈2008年之前的覆轍。

而這次與上一次金融危機時的情況已經不同，美國的信譽與威懾能力正在被自身消耗殆盡。