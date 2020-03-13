全球股市單日蒸發5萬億美元　美國經濟衰退可能性超80%

美國股市周四（3月12日）再度崩跌，三大股指開盤均跌超7%，集體觸發熔斷。紐約聯儲緊急救市，但仍無法逆轉局勢。

3月11日，美國出台了新的旅行限制措施，以遏制冠狀病毒疫情蔓延，這令投資者感到恐慌，重創全球市場。受美國「美歐旅行禁令」影響，以及歐洲央行「不降息」的決定，導致歐洲股市崩盤。歐洲股市周四狂瀉11.5%，創歷史最大單日跌幅，航空類股全日首當其衝。

在過去的93年中，標普500指數共有13次下跌20%從而進入熊市。其中只有兩次，美國經濟在一年內並沒有陷入萎縮：1987年和1966年。而在這期間的14次經濟衰退中，只有三次股市沒有出現熊市。

摩根大通分析師稱，根據金融市場各類資產所消化的預期，市場認為發生衰退的可能性高達80%，這是有史以來美國尚未真正陷入衰退情形下的最高紀錄。

Leuthold Group的首席投資官認為，股市下跌不僅反映了可怕的經濟增長前景，而且有可能損害美國人的信心和消費支出。

《每日經濟新聞》報道，全球多個國家和地區的暴跌模式仍在繼續，且有愈演愈烈之勢。以市值計，3月12日全球主要市場市值損失超過5萬億美元，大約相當於日本的GDP。