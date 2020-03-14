人行定向降準救市隱含深意　或成A股上揚助燃劑

人民銀行於周五（13日）宣布，下周一（16日）實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點。在此之外，對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點，支持發放普惠金融領域貸款，以上定向降準共釋放長期資金5,500億元人民幣。

消息發佈後，富時中國A50指數期指由跌轉漲，漲幅一度超過3%。中國前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，此次降準正當其時，利好經濟回升，並將進一步支撐A股市場走強。

降準公布後，中國股市通常會出現上漲行情。（新華社）

本次定向降準政策之中隱含的深意耐人品味。中國光大證券固定收益研究團隊認為，普惠金融定向降準是一個典型的內嵌激勵相容機制的結構性政策，不僅可以在結構上激發銀行向普惠金融領域提供信貸的主觀意願，而且可以在總量上提高銀行支持實體經濟的客觀能力。因此，在當前階段，這類政策正是為復工復產和實體經濟發展提供精準金融服務的「一把好手」。

在普惠金融定向降準機制的正向激勵作用下，商業銀行會主動加大普惠金融貸款的投放力度，以求在下一年度中得到更多的低成本長期資金。從另一個角度講，上述正向激勵的機制讓人民銀行精準地把握住了流動性的投向，發揮出結構性貨幣政策精準滴灌的作用。

商業銀行的信貸投放受到其流動性、資本金、利率等方面的約束，「大水漫灌」無助於從根本上解決問題，找準癥結並精準發力才是解決問題的上策。普惠金融定向降準政策對上述三個方面約束均有緩解作用，因此有助於夯實貨幣政策傳導的微觀基礎。

或推動創業板上揚

中國央行此次降準舉措或將為A股帶來一輪上漲行情。據《上海證券報》報道，中國招商證券研究團隊盤點了歷次降準公告日前後A股的市場表現，認為在一段時間首次降準公告後的首個交易日，股票市場尤其創業板指多數收漲，表明降準消息對市場具有一定的提振作用。拉長時間周期看，除了2012年與2018年降準降息後股票市場表現一般外，其他年份降準降息後股票市場大多迎來上行走勢。

中國國金證券首席策略分析師李立峰認為，中國央行的降準舉措再次確認了寬鬆貨幣周期的啟動。李立峰預計後續中期借貸便利（MLF）等政策利率將跟隨下調，逆周期政策陸續出台的「組合拳」將逐步修復市場悲觀情緒，有助於A股開啟反彈行情。