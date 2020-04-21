【新冠疫情】美國比擔心的還要糟　中國能否「抄底」？

4月19日，隨着新冠肺炎（COVID-19）疫情在世界的蔓延，舊有的全球化產業鏈正在被摧毀。疫情不僅暴露了歐美等發達國家的社會治理「失敗」，而且也擊破了所謂產業鏈高端控制的神話。世界經濟賴以維繼全球產業鏈正在斷裂，美國經濟比擔心的還要糟糕。

世界顯然更需要一個真正的領導者和切實的幫助。這才是世界各國需要一個全球產業鏈的實質訴求。而目前相比於美國，中國正在率先走出危機，為世界經濟提供着最後的支撐。

新冠肺炎疫情正在美國蔓延，並開始嚴重打擊美國經濟。物資缺乏、生產停滯比想象的還要糟糕。圖為4月14日，在美國紐約，人們在一家超市外排隊等待購物。（新華社）

隨着4月以來陸續公布的美國一季度經濟數據，受疫情影響，情況可能比擔心的還要糟糕。截至4月19日美國新冠肺炎確診人數已經突破76萬例，而且還以每天近3萬人的數量不斷增長。美國社會正在為特朗普（Donald Trump）政府「救市優於救人」的選擇付出沉重的代價。

同時，從已公布的美國消費者和製造業報告來看，美國3月份零售銷售額已經下降了8.7%，為記錄數據以來的最低水平。美國3月製造業採購經理人指數（PMI）初值則降維為49.2，達到自2009年以來的最低水平。作為疫情最為嚴重的美國紐約地區製造業跌幅更是達到了78.2%。

美國知名智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）預測數據顯示，美國經濟產出今年將下滑8.0%，失業率可能升至20%以上。三菱聯合銀行首席財務經濟學家克里斯（Chris Rupkey）表示，「情況比擔心的更嚴重，美國的經濟顯然已是一片廢墟。」

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面對危機，人們突然發現其實美元什麼也買不到。美國經濟賴以維持的「美元霸權」體系正在受到前所未有的質疑和挑戰。3月以來由沙特、俄羅斯挑起的「石油價格戰」正是最明顯的表現。「石油——美元」是美國佔有世界體系霸權和統治世界經濟鏈條的根基之一，但是疫情導致的石油需求崩潰和美元信譽崩塌，則意味着美國已經無力控制世界能源市場。

4月13日，經過又一輪談判，「歐佩克+」終於就石油減產達成協議，但是並未結束「石油價格戰」。美國頁巖氣債務危機依舊在繼續發酵。圖為4月9日，沙特能源部長在「歐佩克+」虛擬緊急會議上發表講話。（Reuters）

經過數十年的全球化，當前世界早已形成了「中國生產、西方消費」格局。2019年全球製造業總產值中中國已經佔比超過35%，是第二名美國的2.6倍。僅以呼吸機為例，其總共約1,400個零部件中，就有近1,100個僅在中國有批量生產。中國已經是世界上唯一一個具有完整工業體系的國家，也是第一個已經從疫情中恢復生產的國家。這在全球產業鏈面臨斷裂的危機之下尤為重要。

中國經濟及社會在疫情前顯優勢

儘管中國一季度經濟也出現了大幅的下滑，國內生產總值（GDP）增速下降了6.8%。但是同樣，在疫情面前，中國經濟和社會治理能力也展現出極大的競爭優勢。中國僅用2個月的時間就成功防控了新冠肺炎疫情，並迅速走出危機。3月份的中國經濟已經開始好轉，中國規模以上工業增加值已經按月增長了32.13%，工業產出規模已接近恢復到2019年同期水平，並且正在開始向世界疫情防控和產業鏈的為繼提供必要的保障。

從某種意義上來說，不是中國要抄底全球化，而是全球產業鏈需要中國作為切實的支撐。中國有效地產業組織和保障能力，集群化的生產模式，以及在產業技術上的趕超、替代，也同樣是不可迴避的事實。中國降低了從全球採購的風險，尤其在疫情時期更突顯了競爭優勢。尤其在全球各國為應對疫情危機紛紛推出經濟刺激計劃、美國啟動無限量化寬鬆（QE）政策，美元購買力大幅下降的情況下，無處可去的資金，除了加劇金融投機外，最終還有一部分會流入實體經濟。中國市場無疑將成為風險最小、產業投資最有保障的地區。

相比於全球化的舊有「統治者」，世界顯然更需要一個真正的領導者和切實的幫助。這才是世界各國需要一個全球產業鏈的實質訴求。而目前相比於美國，中國正在率先走出危機，為世界經濟提供着最後的支撐。