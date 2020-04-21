【新冠疫情】美國比擔心的還要糟　中國能否「抄底」？

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4月19日，隨着新冠肺炎（COVID-19）疫情在世界的蔓延，舊有的全球化產業鏈正在被摧毀。疫情不僅暴露了歐美等發達國家的社會治理「失敗」，而且也擊破了所謂產業鏈高端控制的神話世界經濟賴以維繼全球產業鏈正在斷裂，美國經濟比擔心的還要糟糕。

世界顯然更需要一個真正的領導者和切實的幫助。這才是世界各國需要一個全球產業鏈的實質訴求。而目前相比於美國，中國正在率先走出危機，為世界經濟提供着最後的支撐。

新冠肺炎疫情正在美國蔓延，並開始嚴重打擊美國經濟。物資缺乏、生產停滯比想象的還要糟糕。圖為4月14日，在美國紐約，人們在一家超市外排隊等待購物。（新華社）

隨着4月以來陸續公布的美國一季度經濟數據，受疫情影響，情況可能比擔心的還要糟糕。截至4月19日美國新冠肺炎確診人數已經突破76萬例，而且還以每天近3萬人的數量不斷增長。美國社會正在為特朗普（Donald Trump）政府「救市優於救人」的選擇付出沉重的代價。

同時，從已公布的美國消費者和製造業報告來看，美國3月份零售銷售額已經下降了8.7%，為記錄數據以來的最低水平。美國3月製造業採購經理人指數（PMI）初值則降維為49.2，達到自2009年以來的最低水平。作為疫情最為嚴重的美國紐約地區製造業跌幅更是達到了78.2%。

美國知名智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）預測數據顯示，美國經濟產出今年將下滑8.0%，失業率可能升至20%以上。菱聯合銀行首席財務經濟學家克里斯（Chris Rupkey）表示，「情況比擔心的更嚴重，美國的經濟顯然已是一片廢墟。」

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面對危機，人們突然發現其實美元什麼也買不到。美國經濟賴以維持的「美元霸權」體系正在受到前所未有的質疑和挑戰。3月以來由沙特、俄羅斯挑起的「石油價格戰」正是最明顯的表現。「石油——美元」是美國佔有世界體系霸權和統治世界經濟鏈條的根基之一，但是疫情導致的石油需求崩潰和美元信譽崩塌，則意味着美國已經無力控制世界能源市場。

4月13日，經過又一輪談判，「歐佩克+」終於就石油減產達成協議，但是並未結束「石油價格戰」。美國頁巖氣債務危機依舊在繼續發酵。圖為4月9日，沙特能源部長在「歐佩克+」虛擬緊急會議上發表講話。（Reuters）

經過數十年的全球化，當前世界早已形成了「中國生產、西方消費」格局。2019年全球製造業總產值中中國已經佔比超過35%，是第二名美國的2.6倍。僅以呼吸機為例，其總共約1,400個零部件中，就有近1,100個僅在中國有批量生產。中國已經是世界上唯一一個具有完整工業體系的國家，也是第一個已經從疫情中恢復生產的國家。這在全球產業鏈面臨斷裂的危機之下尤為重要。

中國經濟及社會在疫情前顯優勢

儘管中國一季度經濟也出現了大幅的下滑，國內生產總值（GDP）增速下降了6.8%。但是同樣，在疫情面前，中國經濟和社會治理能力也展現出極大的競爭優勢。中國僅用2個月的時間就成功防控了新冠肺炎疫情，並迅速走出危機。3月份的中國經濟已經開始好轉，中國規模以上工業增加值已經按月增長了32.13%，工業產出規模已接近恢復到2019年同期水平，並且正在開始向世界疫情防控和產業鏈的為繼提供必要的保障。

從某種意義上來說，不是中國要抄底全球化，而是全球產業鏈需要中國作為切實的支撐。中國有效地產業組織和保障能力，集群化的生產模式，以及在產業技術上的趕超、替代，也同樣是不可迴避的事實。中國降低了從全球採購的風險，尤其在疫情時期更突顯了競爭優勢。尤其在全球各國為應對疫情危機紛紛推出經濟刺激計劃、美國啟動無限量化寬鬆（QE）政策，美元購買力大幅下降的情況下，無處可去的資金，除了加劇金融投機外，最終還有一部分會流入實體經濟。中國市場無疑將成為風險最小、產業投資最有保障的地區。

相比於全球化的舊有「統治者」，世界顯然更需要一個真正的領導者和切實的幫助。這才是世界各國需要一個全球產業鏈的實質訴求。而目前相比於美國，中國正在率先走出危機，為世界經濟提供着最後的支撐。

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