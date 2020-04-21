【財經評論】原油期貨價格現負數　為何黑色黃金變燙手山芋？

4月20日，紐約商品交易所5月交割的西德克薩斯輕質（WTI）原油期貨價格暴跌306%，收於-37.63美元/桶，為史上首次收於負值。貨物的交易價格出現負值意味着貨物的賣方出錢請買方運走貨物。在現實生活中，這一幕可能很難想象，但是在期貨市場上，這種現象並非絕無僅有。

期貨合約的買方和賣方相互對應，也就是說，在通常情況下，期貨市場上的供需關係始終處於平衡狀態。然而，期貨的參與者並非都以現貨交割為目的。事實上，大部分期貨交易者都是投機者。因此，在臨近交割日期時，期貨投機者如果選擇繼續持有期貨，就必須賣出即將到期的期貨合約，買入新的期貨合約。這一過程被稱作「展期」或「轉倉」。

5月WTI原油期貨的交割日為4月21日，4月20日剛好是該期貨倒數第二個交易日。因此，不想進入交割程序的期貨買方必須在最後的交易時間內將5月WTI原油期貨賣出平倉，然後買入6月WTI原油期貨，否則期貨買方就將面臨交割或違約。

然而，此時期貨市場在交割形式上出現了極大的供需不平衡。大量期貨賣方希望交割原油，而買方則希望賣出平倉。買方「移倉換月」的壓力驟然增加，導致市場上在短時間內出現大量賣盤，5月WTI原油期貨的交易價格也因此閃崩。

受疫情影響，原油的需求量大幅下降，導致原油價格急劇下跌。（路透社）

原油期貨市場的「踩踏」反映出的是原油現貨市場供需的強烈不平衡。受新冠病毒疫情的影響，全球經濟按下「暫停鍵」。國際貨幣基金組織（IMF）發佈的最新一期《世界經濟展望報告》預計，2020年全球經濟將萎縮3%。由於全球經濟陷入衰退，原油需求也一蹶不振。

國際能源署（IEA）發佈的報告顯示，4月全球原油需求將比上年同期每日減少2,900萬桶，降至1995年以來的最低水平。IEA預計，2020年全球原油總需求將較2019年每日下降930萬桶，一舉抹去原油需求近十年的增長。

在全球原油需求驟降的同時，原油供給並沒有大幅縮減。雖然石油輸出國組織（OPEC）、俄羅斯、美國和20國集團（G20）達成了一份減產協議，但是減產幅度僅為10%，不足以改變原油市場供過於求的局面。

超大型油輪成為海上移動儲油倉庫。（新華社）

美國原油儲庫量大增

此外，過剩的原油供給正在迅速消耗原油庫存空間。美國能源署（EIA）的數據顯示，截至4月10日，WTI期貨合約的交割地庫欣（Cushing）的儲油量已經較2月底增長了近50%，逼近儲存極限。原油生產商和貿易商正在使用超大型油輪（VLCC）容納過剩的原油產量。據《路透》報道，目前約有1.6億桶原油被儲存在油輪上，已經超過2009年金融危機期間的水平。

此時的原油現貨就像「燙手的山芋」。原油的生產商急於出手過剩的原油，而原油的買方因庫存有限而無力接手。在期貨市場上，這種供需不平衡則表現為，想要進行交割的期貨賣方遠多於想要交割的期貨買方。因此，每當交割日期臨近時，原油期貨必然面臨拋售壓力。

由於原油供過於求、庫存容量有限，WTI主力原油期貨的價格仍在持續下跌。4月21日，6月WTI原油期貨的交易價格盤中已經跌至每桶16美元以下。如果原油現貨供需不平衡現象得不到改善，「負油價」或將在6月WTI原油期貨交割期臨近時再次出現。