【財經評論】復甦信號明確顯現　疫後重啟中國經濟2個月觸底反彈

4月以來，中國經濟加速恢復，復甦的信號已經越發明確。不是電商的銷量增加，也不是食品的銷量恢復，這種「輕量級」指標的恢復，而是電力、汽車等「重量級」指標的全面反彈。中國只用近2個月的時間，就完成了又一次「平戰轉換」。

中國發電、用電量的反彈，說明中國實體經濟已經在迅速恢復。（新華社）

4月20日，中國國家發展與改革委員會最新數據顯示，4月上半月，中國發電量、社會用電量雙雙按年已轉為正增長。其中，發電量增長從2月份的-8.2%、3月份的-4.6%，恢復至1.2％，用電量增長從2月份的-10.1%、3月份的-4.2％，恢復至1.5%。

據電網企業監測數據顯示，有色金屬、醫藥、電子、化工、鋼鐵、機械等工業行業用電量已基本達到或超過去年水平。據物流情況顯示，鐵路裝車數已基本恢復到正常水平，快遞業務量已明顯超過去年同期水平。

在汽車領域，除乘用車產銷依然低迷外，工程類車輛、貨運車輛的生產和銷量已經全面恢復。整車企業的日均產量甚至好於2019年同期，處於產量高位。

也許只是來自中國國內生產總值（GDP）的數據，抑或是金融信貸部門的數據增長，還存在一定貨幣因素和周期錯配，那麼，來自電力、電網監測數據、以及物流、產銷量數據的全面復甦，則明確顯示中國經濟在實體經濟層，無論供給還是需求，都已經觸底反彈。

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就在4月中旬，中國政府剛剛公布2020年一季度經濟出現負增長6.8%的時候，還在有人擔心，中國政府這樣毫無掩飾的公布經濟「衰退」，可能意味着中國經濟更加糟糕，中國政府也將不得不放棄原有的經濟目標，對經濟採取聽之任之的態度。甚至就連原有的產業轉型升級和地產調控也可能被放棄。

確保要完成決勝脫貧

然而，在4月17日中共中央政治局召開的會議上，中共總書記﹑中國國家主席習近平卻出乎意料地再次提出「確保完成決戰決勝脱貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。」中共依然沒有改變2020年中國經濟社會總目標。同時，習近平還再次強調了堅守「房住不炒」的原則。

一切「做空」中國經濟的猜想再次落空。用及時而嚴厲的手段控制住疫情，儘管令中國經濟付出了巨大損失，但是也為迅速恢復經濟提供了前提保障。中共高層顯然已經提前掌握了中國經濟正在加速重啟的情況，也對於其中越發嚴峻的困難與挑戰有了應對策略。電力、鐵路貨運，有色金屬、醫藥、電子、化工、鋼鐵、機械，以及農業生產的觸底反彈已經讓中國政府有了最基本的信心。

對於中國這樣人口眾多、居住密集的國家，嚴厲的疫情防控手段更加必要。其不僅為經濟恢復贏得了時間，更讓民眾感受到了中國民眾自身的凝聚力量。（新華社）

儘管向歐洲那種寬鬆的疫情防控措施，對經濟打擊較小，同時也能在更長的時間內緩慢降低疫情的蔓延。目前歐洲各國的確診病例增長速度已經出現了減緩。但是其漫長的恢復時間，以及實時有可能復發的防控模式，無疑也將極大拉長「疫後」經濟的恢復，並給經濟打來極大的不確定性。美國目前對於疫情防控的無力狀態，無疑將更多地帶來一場經濟災難。

而中國卻已經開始全力加速經濟的恢復和高速發展。第一季度的損失，要在第二季度搶回來、並在第三季度實現加速增長，確保在第四季度實現原定全年目標。這種中國政府特有的經濟計劃用語目前已經在中國多個省份的政府會議和工作報告中出現。僅目前中國各省級地方政府規劃的投資規模就已經接近52萬億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元），其中2020年的當年投資就高達近20萬億元。相當於2019年中國GDP的近兩成，是一季度產值縮減數額的近7倍。

中國人，尤其是地方政府顯然希望用「報復」式的投資和加速增長來搶回失去的時間。這不僅意味着，中國能夠應對一場突如其來的戰爭和經濟衝擊，而且擁有長期應對危機，在打擊下迅速恢復、持續生產、併發起反擊的能力。

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