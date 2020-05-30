【港版國安法】美國對港直接投資逾6000億元　公司遍及各行各業

美國總統特朗普宣布將會取消對港特殊待遇，並制裁削弱香港自治的官員。市場關注美國對香港態度的轉變會否影響到美國企業在香港的投資。

翻查美國貿易代表處辦公室的最新數字，美國2018年對香港的外國直接投資(FDI)為825億美元（約6,400億港元）。而據香港工業貿易署統計，截至2017年底，美國在香港的外來直接投資達417億美元。美國是香港金融行業（銀行、投資和控股公司除外）、進出口、批發及零售貿易行業的重要直接投資來源。

截至2018年6月1日，母公司位於美國的駐港公司中，290間是地區總部、434間是地區辦事處，以及627間是當地辦事處。在本港的外籍人士當中，美國人為數甚多。截至2018年12月底，約有20,758名美國國民居於香港及有130萬來自美國的旅客訪港。

美國是香港金融和貿易業的重要直接投資來源。(路透社)

美國銀行在港總資產佔行業約5%

金融是美國資金來港投資的一大行業，據政府統計，截至2018年年底，香港152家持牌銀行的其中9家、18家限制牌照銀行的其中5家，以及48家代表辦事處的其中1家均為美資機構。美國銀行在香港的總資產值和客戶存款分別約為1,480億美元和790億美元，佔香港銀行業整體數字約5%。

這些美資銀行包括美國銀行(Bank of America)、花旗銀行(Citibank)、摩根大通(JPMorgan Chase Bank)、富國銀行(Wells Fargo Bank)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛(Goldman Sachs)等。

外資保險公司 美國排第三

在香港經營的外資保險公司當中，美國公司的數目排名第三，香港161家認可保險公司中，10家為美國公司，另有12家據知由美資控制。美資保險公司包括美國國際集團(American International Group)旗下的公司、美國丘博保險集團(Chubb Group)和大都會人壽集團(MetLife Group)。

美國公司亦積極參與證券和期貨交易活動，提供投資顧問、基金管理和信用評級服務，包括標準普爾和穆迪等。

香港迪士尼樂園由港府與華特迪士尼公司設立的聯營公司共同擁有。(資料圖片)

美資公司遍及各行各業

金融業以外，旅遊業也是香港經濟重要一部份，香港迪士尼樂園度假區便是由香港特區政府與華特迪士尼公司設立的聯營公司共同擁有。

美資公司遍及各行各業，其他知名的駐港美國公司包括3M、亞馬遜(Amazon)、德勤(Deloitte)、雅詩蘭黛(Estee Lauder)、智遊網(Expedia)、埃克森美孚(ExxonMobil)、Facebook、聯邦快遞(Fedex)、谷歌(Google)、強生(Johnson & Johnson)、萬豪國際(Marriott International)、Nike、甲骨文(Oracle)、PayPal、輝瑞(Pfizer)、寶潔等。

香港美國商會：需時消化後續影響

對於美國宣布將會取消對港特殊待遇，香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）早前受訪時便形容是悲慘的一天。又指對於在香港的美國人而言，無論是企業或家庭，都需要時間消化後續影響。她強調商會將繼續與會員合作，維持香港作為重要商業中心的地位。