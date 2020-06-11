【財經評論】納指再創新高　美股升市派對何時完結？

美國三大指數於周三（10日）升跌不一，道瓊斯工業指數下跌1.04%，收於26989.99點；標普500指數下跌0.53%，收於3190.14點；納斯達克指數則再創新高，漲幅0.67%，收於10020.35點，破萬點關口。

美聯儲（Fed）承諾在未來幾年內繼續維持經濟刺激政策，市場普遍對此給予厚望，但美聯儲暫時按兵不動的表態導致道指跳水，美股整體反彈的步伐稍有遲滯。自疫情發生以來，投資者經歷了美股幾十年來最動盪的一個月，十天內四次熔斷，隨後在白宮史上規模最大的經濟紓困計劃和美聯儲強勢介入下迅速反彈，基本抹平了跌幅，納斯達克指數更是再創新高。

美國非裔男子之死引起的示威活動，不僅沒有平息，反而愈演愈烈，公共衛生專家擔憂這會引起第二波疫情爆發。（Getty）

雖說股市反映市場預期，但本輪暴漲與之前的暴跌一樣罕見，在經濟基本面沒有快速反彈，美國國內又爆發大規模遊行甚至是騷亂的情況下，股市的「V型」反轉超出了大多數人的預期。

從消息面來看，美聯儲明確預計將維持利率在目前水準至2022年底，並將超額準備金利率（IOER）維持在0.1%不變，直到其確信經濟已經度過了最近的危機，實現最大就業和價格穩定的目標。

美聯儲在公吿中預計，2020年底國內生產總值（GDP）增速預期中值為負6.5%，2019年12月預期為2%。2021年底GDP增速預期中值為5%，2019年12月預期為1.9%。到今年末，預計美國失業率中值為9.3%

顯然，市場對於美國經濟目前面臨的困境是有共識的，但這樣的邏輯顯然不能支撐美股反彈。分析認為，美股此次反彈是典型的「水牛」。中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才認為，受疫情影響，很多行業供應鏈遭到破壞，美聯儲推出量化寬鬆（QE）政策，實際上大量資金很難流入實體經濟，最後只能進入股市。

雖然美聯儲也有公開市場操作，買入國債等市場行為，但總體上與印鈔無異。由於美元是國際貨幣，印鈔並不會引發美國通脹，而是通過外溢讓全球買單。這種情況下，人們手中的錢會變多，因為股市流動性更強，資金湧入後顯而易見會抬升資產價格。

據《路透》援引的最新數據顯示，美國財政部和美聯儲在短短的25個工作日內已經總計宣佈放水了達13萬億元（美元‧下同）流動性和政府赤字，這些不斷增長的數據累計到一起後發現，今年借錢總額將超過去5年總和。

目前，美聯儲的資產負債表擴表已經達到7.3萬億元，不過，這僅是美聯儲最激進擴張的開始，並計劃在未來六周內再印製出一個法國的GDP（2.7萬億元），這也意味著，到2020年底時，其資產負債表將達到10萬億元。而美國財政部也進行了大規模發債，估計今年的財政赤字率將創二戰結束以來的新高。

料年底時聯儲局資產負債表達10萬億美元

中泰證券首席經濟學家李迅雷認為，美股指數的上漲並不代表個股普遍上漲。例如，納斯達克指數創新高，與新興行業受疫情影響較小有關，漲幅大的，主要集中在資訊技術、科技和醫療健康等領域。但能源、航空、酒店、旅遊等在標普500成分股中佔比就將近16%，而且標普500成分股的整體海外營收佔比高達40%，顯然受疫情影響較大，走勢就不如納斯達克指數。

而且，美國股市中個股份化非常嚴重，牛市主要靠大市值股票的上漲。從2008年末至2019年末，納斯達克2,800多家上市公司中，中位數股票漲幅只有33%，而前10%漲幅最大的股票，平均漲幅為19.6倍，所包含的280多家公司市值之和，佔總市值的50%。

因此，不能用評價A股指數的思維去評價美股，尤其用上證綜指作為判斷標準，因為上證綜指是全樣本按市值大小進行加權的指數，這樣的指數編制方法，在歐美股市已經「絕跡」了。A股幾乎沒有多少個退市股票，但美股總是大比例優勝劣汰，納斯達克市場累計退市的股票超過4,000家，因此，從退市的角度看，美股長期走牛也有其道理。

美聯儲利率決議後，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）在新聞發佈會上又一次重申，美聯儲承諾將致力於使用所有工具。他表示，經濟低迷程度「極不確定」，將取決於能否遏制病毒。

隨著美國開始放寬社交限制措施，以及最近美國大範圍的遊行示威，全美面臨二波疫情的風險加劇。據悉，美國亞利桑那州、德克薩斯州、佛羅裡達州和加州出現第二輪疫情的證據，其中最早重啟經濟之一的德州週周報吿的感染人數創出疫情爆發以來的最高水準，並連續四天上升。新增感染人數的上升，也許會讓市場注意到大漲的風險資產和不景氣的經濟之間存在脫節，也許美股回調已經不遠了。