【財經拆局】人行例會釋放重磅信號　超寬鬆貨幣政策或將終結

人民銀行官網發布2020年第二季度貨幣政策委員會例會通報。會議分析了中國國內和國際經濟形勢，與一季度例會相比，此次通稿表述變化不大。但有些細微表述反映出貨幣政策委員會對於未來中國貨幣政策的基本判斷和走向。

中國央行行長易綱此前公開表態，被市場解讀為不走「大水漫灌」的老路。（圖源：VCG）

中國各類經濟指標 現邊際改善

本次會議認為，中國各類經濟指標出現邊際改善，這也是統籌疫情防控和推動復工復產的結果。

中國國家統計局數據顯示，2020年一季度受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響經濟增收縮6.8%。但4月至5月數據出現改善。5月消費收縮2.8%，相比上月跌幅收窄4.7個百分點；1月至5月投資收縮6.3%，相比1月至4月回升4個百分點。

中國財政部數據顯示，2020年5月，中國國有及國有控股企業利潤按月增長4%，已經恢復至2019年 同期水準的98.6%。1月至5月，營業總收入218,388.1億元（人民幣‧下同），按年下降7.7%。中央企業125,827.5億元，按年下降8.6%。地方國有企業92,560.6億元，按年下降6.3%。

不過，本次會議提醒，全球疫情和世界經濟形勢依然嚴峻。截至6月29日，世界衛生組織（WHO）報吿，全球新冠肺炎確診病例超過1,000萬例；累計死亡病例超過50萬例。這將對中國對外貿易及相關產業鏈帶來不利影響。

6月28日，中國國務院總理李克強召開穩外貿工作座談會，提出完善出口退稅方式，加快退稅進度。引導金融機構加強信貸、信保、擔保等融資支持，紓解外貿企業流動性困難。繼續挖掘通關便利化改革潛力，統籌做好疫情防控和穩外貿穩外資工作，暢通國際貨運通道，加快發展跨境電商、網上交易等外貿新業態新模式，鼓勵引導多元投入建設海外倉，培育新的外貿增長點。

一季度例會指出，穩健的貨幣政策要更加注重靈活適度。﹙資料圖片﹚

貨幣政策要兼顧可持續發展

儘管出台了一系列穩外貿措施，外需疲弱的影響仍然在中國5月外貿數據中體現，出口由升轉降，降幅小於預期，進口則繼續受量價雙重打擊刷新逾四年最低，世界範圍的抗疫仍未接近尾聲，意味著短期外貿前景仍不樂觀。

此前，一季度例會指出，穩健的貨幣政策要更加注重靈活適度，把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置。而本次例會則提出，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，把支持實體經濟恢復與可持續發展放到更加突出的位置。

相比一季度例會，本次提出新要求：貨幣政策要兼顧可持續發展。這可能意味著貨幣政策最為寬鬆的時期已經過去，貨幣政策將呈現邊際收緊的態勢。因此，一季度例會要求「加大宏觀政策逆週期調節力度」，這次則小幅調整為「加大宏觀政策調節力度」。

堅持總量政策適度

本次強調「堅持總量政策適度」，這與人行行長易綱此前在陸家嘴論壇演講時的基調一致。易綱指出，疫情應對期間的金融支持政策具有階段性，要注重政策設計激勵相容，防範道德風險，要關注政策的「後遺症」，總量要適度，並提前考慮政策工具的適時退出。

光大銀行金融市場部分析師周茂華分析，「這樣的表述是基於對經濟的樂觀預期，對央行相應政策進行順勢微調。」周茂華認為，現階段，除了全力支持「六穩」「六保」、確保經濟不脫軌外，人行關注經濟可持續發展的同時也注重規避風險，這意味著4月超寬鬆的貨幣環境難以再現，但央行政策並非徹底轉向，政策將保持連續性。

市場人士認為，從近期人行行長的表態和人行貨幣政策委員會季度例會的措辭看，2020年下半年貨幣政策仍將保持原有基調，但強調總量適度，以免產生資金空轉套利、金融風險積聚等後遺症。伴隨疫情整體態勢的穩定，企業復工復產進程提速，人行將更注重保增長與防風險的平衡，相應前期應對疫情的貨幣超預期寬鬆時期已過，下半年資金利率中樞將回升至相對合理區間，但仍在歷史均值以下。