「抄底」A股變「爆買」　 資金鋪墊兩年後瞬間爆發

中國A股三大股指週一﹙6日﹚集體收漲。其中，上證指數漲幅高達5.71%，較前期低點（3月23日）反彈超過20%。這意味著中國A股正式進入技術性牛市。

雖然新型冠狀病毒肺炎疫情對經濟造成嚴重的負面衝擊，但是隨之開啟的貨幣寬鬆周期也在潛移默化地改變A股市場。7月1日，人民銀行決定下調再貸款、再貼現利率。這是近10年來人行首次對再貼現利率進行調整，釋放了貨幣寬鬆的清晰信號。上證指數也因此在7月的前四個交易日裏暴漲15%左右，中國股市瞬間「熊」入「牛」。

其實，在A股暴漲之前，資金層面已經進行了長期的鋪墊。2018年中美貿易戰以來，中國股市持續走低，成為全球資本市場的價值窪地。對此，中國政府開始有計劃地引導社保、保險、養老金等中長期資金入市，抄底A股。

中國監管部門多次發聲推動社保基金、保險資金等中長期資金入市。（中新社）

2018年8月，首批14隻養老目標基金獲准發行。2018年10月，國務院金融委辦公室明確提出，「鼓勵長期資金入市」。2018年12月，中央經濟工作會議重申，「打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場」，「引導更多中長期資金進入」。2019年1月，坐擁2萬多億元（人民幣‧下同）規模保險資金的中國平安（2318）大規模增持華夏控股，成為第一個響應監管號召的大型保險公司。

長期資金入市，在中國金融去槓桿的大背景下並沒有引起太大的波瀾，但是為A股的穩步上漲提供了條件。尤其是2019年6月設立科創板，科技創新和資本市場緊密結合在一起，抄底中國也成為中國投資者對國家長期競爭力的投資與認可。事實上，2019年開始，科技板塊已經悄然進入牛市，只不過在A股三大股指在金融、能源等板塊權重股票的拖累下，遲遲不見突破。

值得注意的是，在中美對抗日益激烈的情況下，海外資金卻異常看好中國，紛紛抄底A股。新時代證券首席經濟學家潘向東在接受媒體採訪時表示，2019年A股市場中長期資金合計流入超過5000億元，其中，海外中長期資金通過MSCI明晟和富時羅素等國際指數流入A股超3,000億元；通過深港通和滬港通流入A股超1,253億元。這表明境外投資者已經成為2019年抄底A股的主力軍。

2020年新冠肺炎疫情的爆發對中國經濟造成一定負面衝擊。然而，這不但沒有擊垮國際投資者對中國經濟的信心，反而令中國在與其他國家的對比中更加突出。國際貨幣基金組織（IMF）6月24日預測全球經濟在2020年將出現4.9%的萎縮，而中國是在2020年唯一保持增長的主要經濟體。中國經濟鶴立雞群的表現更增加了全球投資者的信心，「偷偷」抄底中國的舉動也變為爭相「爆買」。

境外資金已經成為推動A股上漲的主要動力之一。（新華社）

7月2日，通過深港通和滬港通淨流入A股的境外資金約為171億元；7月3日，通過深港通和滬港通淨流入A股的境外資金約為132億元。兩天時間內流入A股的境外資金已經接近2019年全年淨流入規模的十分之一。

爭相「爆買」A股的不僅僅是外資。2020年1月，中國金融監管部門就提出「多管道促進居民儲蓄有效轉化為資本市場長期資金」。隨著A股市場賺錢效應的積累，這種想法迅速變為事實。募集規模超百億的資金頻繁出現「一日售罄」的情況。2020年上半年公募基金累計募集1.05萬億元，預計全年將達到2.1萬億元，遠超歷史上新基金發行規模最高的2015年（1.65萬億元）。

當然，在各路資金「爆買」A股的當下，投資者也應當保持清醒，仔細分析上市公司的投資價值，警惕市場暴漲暴跌的風險。中國前海開源基金執行總經理楊德龍認為，全面牛市不代表全部牛市，大盤上漲也並非意味著所有股票都會上漲，一些業績優良的股票會上漲，績差股和題材股依然無人問津，因此堅持價值投資，做好公司的股東至關重要。