【財經評論】中國資產獲追捧　人民幣匯率能否重回「6」水準？

近期人民幣升值壓力陡然上升。人民幣兌美元中間價今日高開353個點子，報7.031，升至4月14日以來的最高點。值得注意的是，反映國際資本博弈的離岸人民幣兌美元匯率盤中升至6.9918，一度重回「6」時代，刷新3月18日以來新高。這表明近期國際資本市場對人民幣的需求十分旺盛。

人民幣需求的增加與中國經濟在新型冠狀病毒肺炎疫情中的表現緊密相關。中國是全球少數能夠有效控制疫情傳播的國家，因此經濟恢復情況相對較好。世界銀行（World Bank）6月8日發佈的《全球經濟展望》預計，2020年全球經濟將收縮5.2%，但是中國經濟仍將保持增長態勢。持有相同觀點還有國際貨幣基金組織（IMF）。6月24日，IMF發佈的《世界經濟展望報吿》預計，2020年全球經濟將萎縮4.9%，而中國是唯一保持經濟增長的主要經濟體。

中國經濟鶴立雞群的表現令人民幣資產逐步成為全球資金的「避風港」。東方財富Choice數據顯示，7月2日至7月7日，通過「滬股通」、「深股通」淨流入A股的境外資金超過538億元（人民幣‧下同），相當於2019年全年淨流入量的15%左右。

7月5日，上海證券交易所綜合股價指數漲幅高達5.71%，較前期低點反彈超過20%，標誌着中國A股正式進入技術性牛市。（新華社）

被外資「爆買」的人民幣資產不只是A股。中央結算公佈數據顯示，自2018年12月以來，該機構為境外機構託管的債券面額已連續19個月保持增長。2020年上半年，中央結算公司為境外機構託管債券面額淨增量達3,190億元，達到2019年同期的2.3倍。截至6月末，境外機構持債規模佔中國債券總量的2.4%，持有中國國債的佔比已經升至9%。

此外，外資在華的併購熱情也前所未有。美國榮鼎諮詢集團（Rhodium Group）發佈的報吿顯示，2019年全年，外資在華併購金額高達350億美元，為近10年高點。2020年前5個月，外資在華併購金額達到90億美元，10年來首次超過同期中國企業海外併購金額。榮鼎表示，只要中國繼續在全球經濟增長中佔據可觀份額，外國投資者對中國資產的併購將保持強勁勢頭。

境外資金「搶購」中國資產是拉動人民幣升值的主要動力，那麼這種動力能夠持續嗎？人民幣兌美元匯率能否重回「6」時代呢？

在防疫的同時，中國經濟正在迅速恢復。圖為6月15日工作人員在江蘇連雲港經濟技術開發區滕花農貿市場進行消殺。（人民視覺）

從當前全球經濟、金融環境來看，人民幣資產的吸引力十足。一方面，中國經濟正在逐漸擺脫新冠肺炎疫情的負面影響，實現V型復甦。中國國家統計局的數據顯示，中國的生產和消費都在回暖。5月中國規模以上工業增加值按年增長4.4%，增速比4月份加快0.5個百分點；5月中國社會消費品零售總額按年下降2.8%，降幅比4月份收窄4.7個百分點，按月增長0.79%。

另一方面，中國的利率水準相對較高，能夠為全球投資者提供穩定的低風險回報。由於主要發達經濟體均進入零利率甚至負利率時代，全球資本市場缺乏優質投資標的。此時，中國金融體系中相對較高的無風險收益率在發達經濟體的襯托下顯得十分突出。隨著中國金融開放進程的加速，國際資本必然在利差驅動下源源不斷地流入中國市場。

中國信用評級公司東方金誠認為，短期內，中國經濟基本面改善、逆周期政策加持奠定人民幣匯率穩定運行的基礎；未來中美利差保持高位，支撐人民幣資產購買需求，為人民幣匯率走勢持穩運行並小幅走強提供保障。

雖然人民幣升值的趨勢較為明確，但是短時間內人民幣兌美元匯率不會大幅攀升，重回「6」時代可能還需要一定時間。原因在於，全球經濟面臨的不確定性較多，市場難以形成一致和持續的貶值預期。因此，未來人民幣兌美元匯率大概率會在7上下震盪。