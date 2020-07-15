【財經評論】人民幣匯率重回強勢　能否繼續升值視乎兩大因素

7月以來，伴隨著全球貨幣寬鬆環境和中國資本市場的亮眼表現，人民幣匯率強勢升值，儘管周二離岸人民幣兌美元再次跌破7.02關口，但從5月27日，離岸人民幣兌美元一度逼近7.2關口，在岸人民幣兌美元最高貶至7.1765，僅僅一個月後，人民幣累計升值幅度近2%。

分析認為，人民幣匯率走強一方面是中國經濟逐漸走出陰霾，另一方面外資看好A股，大量資金湧入有直接關係，不過，未來人民幣匯率的走勢還將面臨較大不確定性。

隨着大選臨近，特朗普可能會再次挑起中美貿易戰，屆時人民幣又將面臨貶值壓力。（Reuters）

事實上，2020年以來，人民幣兌美元匯率一直處於較大波動區間中，離岸人民幣兌美元匯率波動達到5.01%，在岸人民幣兌美元匯率也超過4.8%。5月末，中美兩國在香港問題、第一階段貿易協議履行、孟晚舟被捕背後的5G科技角力等問題上分歧日益加深，導致人民幣匯率創下歷史新低。

雖然中國面臨的國際局勢非常嚴峻，但在政府強力行政舉措干預下，疫情很快得到控制，居民生活逐步恢復正常，生產和需求開始復甦，經濟基本面改善成為人民幣匯率升值的重要基本盤。

整體而言，全球央行在過去的一個季度釋放的貨幣量相當於近十年流動性總和，流動性極其寬鬆的情況下，資本需要尋找保值抗風險的資產。由於中國疫情基本穩定，經濟開始復甦，相對於其他海外資產，人民幣資產處於低估值水準，持有人民幣資產，可以獲得更加穩定的收益。

自新型冠狀病毒肺炎疫情發生以來，全球央行採取大規模放水支持經濟的舉措，與之相比，中國央行在貨幣政策方面顯得非常克制和謹慎。保留了相當大的貨幣政策空間。這種保留造成的差異使人民幣匯率有了一定的政策支撐。

另外，人民幣匯率與美元指數之間存在顯著的負相關性，當美元指數走強時，人民幣兌美元傾向於走弱，反之，人民幣匯率升值。由於在美元指數中，歐元對美元匯率的權重高達57.6%，美元指數走勢與歐元兌美元指數走勢之間呈現出非常顯著的負相關。即當歐元對美元升值時，美元指數傾向於下跌。反之，當歐元對美元貶值時，美元指數傾向於上升。總體來看，在2020年上半年，美元指數呈現出先升後降的特點，而這對應著歐元對美元匯率的先降後升。整個2020年上半年，美元指數由96.4上升至97.5，僅僅升值了1.0%。同期對應人民幣貶值1.5%。但人民幣兌主要國家貨幣籃子指數升值0.6%，應該說保持了合理波動區間和相對穩定。

對於2020年下半年乃至更長時間跨度內，人民幣匯率恐怕還將面臨較大不確定性。影響匯率的主要有兩條主線，如果匯率走勢受經濟基本面主導，那麼人民幣兌美元匯率有望溫和升值。而如果匯率走勢受中美摩擦主導，那麼人民幣兌美元匯率則可能出現一定幅度的貶值。

中國社科院世界經濟與政治研究所國際投資研究室主任張明認為，根據國際貨幣基金組織（IMF）在2020年6月的最新預測，2020年美國經濟將會萎縮8%，而中國經濟將會增長1.0%。從季度經濟增速來看，中國經濟增速將會呈現前低後高的走勢，而美國經濟增速在今年二、三季度將會呈現深度萎縮態勢。這意味著，如果經濟基本面主導的話，在2020年下半年，中美利差有望繼續擴大，美元指數可能下行至91至93，對應人民幣兌美元匯率則有望升值至6.7至6.8。

然而，考慮到2020年是美國大選之年，目前特朗普（Donald Trump）政府飽受疫情反彈與種族問題的影響，支持率顯著下降。如果短期內經濟不能快速反彈，特朗普政府很可能重新挑起中美經貿摩擦。而如果中美經貿摩擦超預期地加劇，那麼在2020年下半年，美元指數可能不降反升，重返100左右，而人民幣兌美元匯率則可能跌至7.2至7.3。毫無疑問的是，一旦中美經貿摩擦風險顯著上升，將會繼續強化全球經濟政策不確定性，也會強化美元的避險資產地位。