對話中南海智囊：習近平座談會「十四五」規劃的五點建議

今年受新冠肺炎疫情影響，中國國內國際兩個市場都受到了極大衝擊，生產停滯，消費下降，經濟停擺。雖然隨着有序復工復產，中國經濟有所回升，但仍充滿很大的不確定性。值此之際，國內國際雙循環的提出，也被賦予了一層「絕地求生」的意味。圍繞中國經濟，香港01記者日前專訪了上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘，陸銘受邀參加了中共總書記﹑國家主席習近平主持召開的經濟社會領域專家座談會，且為其中最年輕的經濟學家，主要研究方向為勞動經濟學、城鄉和區域發展以及社會經濟學，著有《大國大城——當代中國的統一、發展與平衡》、《勞動經濟學──當代經濟體制的視角》等。

老齡化是中國社會需要面臨的重要議題。圖為日本東京的新富療養院，居民們跟隨人形機器人進行下午鍛煉。（Reuters）

香港01：您一直比較關注城鄉和區域發展，此次座談會上，就此提出了哪些政策建議？

陸銘：首先我認為需要把中國城市發展中存在的問題點出來，我這次的發言中講到一些數字，第一，中國的城市化水平相對於發達國家低10%，尤其是發達國家處在與中國目前相同的歷史階段時；第二，中國的大城市和圍繞大城市建設的都市圈規模是偏小的，中國城市發展受到人口管制、建設用地供應制度等方面約束，大城市發展和都市圈發展是不充分的；第三，中國的市民化進程，由於眾所周知的一些制度因素和計劃經濟時代遺留的問題，城市常住人口有三分之是不擁有本地戶籍的，在一些超大城市，存在大量長期居住人口，有些在當地居住超過5年甚至10年的人還沒有獲得本地戶籍，這些都是我認為需要改革解決的問題。

針對上述問題我提了一些建議。第一，要加大力度建設都市圈，把大城市往都市圈方向發展，提高它的經濟增長作用。要強化都市圈的增長極作用。在城市群發展進程中，根據規模和功能定位差異，圍繞中心城市建設半徑30至80公里不等的都市圈，以軌道交通連接起都市圈內的中心城市和周邊中小城市，強化其增長極作用。

第二，深化戶籍制度改革，當前中國的制度改革已經基本全面放開了城區常住人口500萬以下城市。我建議「十四五」期間，能夠加快城區人口500萬以上這些大城市的戶籍制度改革，而其中的重點就是已經長期穩定居住和就業的這部分外來人口，不管他們教育水平是大學生還是初中生甚至是小學生，如果在這個城市已經長期居住到10年以上的話，這些人是很穩定的。戶籍制度改革的實質是推動市民化進程，讓公共服務均等化。

第三，土地制度改革。特別是要加大人口流入地的建設用地的供應，在人口流出地適當的做減量規劃，有些閒置的建設用地和農村宅基地可以復耕成農業用地，把相應的建設用地指標跨地區的進行流轉。

第四，加大教育投資和改革。與OECD國家相比，中國目前人均受教育水平少三年左右。所以我這次建議在「十四五」期間就推進十二年義務教育。重點是農村戶籍人口，因為目前城市地區的孩子基本都要上高中，但農村地區的孩子，特別是大量留守兒童，需要通過十二年教育的普及，提高人口素質和教育水平。

第五，優化公共服務和基礎設施的供給。在人口持續流入的大城市和都市圈，會出現高房價、交通擁堵、環境污染等城市病。要優化公共服務和基礎設施的數量、質量和結構。相關投資既可拉動經濟增長，又可擁有可持續的回報，還可以緩解城市病，減少外來人口市民化壓力，實現經濟增長、生活宜居和社會和諧三個目標的共贏。

香港01：您提到人口和城市化的問題，中國現在也面臨着人口紅利逐漸減少，老年化社會到來的切實壓力，在這方面「十四五」規劃如何着力？

陸銘：如果單純從人口角度來講的話，我猜測應該很快會取消計劃生育，實行自主生育。但是我想講一個觀點，不能再指望生育來解決問題，尤其是放開二胎以後，除了放開二胎的當年，出生人口出現一定增長，後續政策效果就在一年到兩年時間內就消退了。中國目前還出現生育率下降的問題，所以可以預期，我們的生育率如果再想恢復到之前的水平，非常困難。

在我所關注的領域，通過兩個舉措可以延緩老齡化產生的問題。第一，更加充分地利用勞動力資源，當勞動力從農村進入城市，從小城市進入大城市，其實同樣的勞動力煥發出的生產力是不一樣的。這樣一來，哪怕勞動力數量增長慢甚至勞動增長率為負，只要勞動力在更有生產力的地區和部門，整個人口紅利就可以被延長。

第二是剛剛提到的人口素質。如果平均的勞動生產率能夠提高，那麼人口紅利就可以通過質量的提升來延長，勞動生產率的提高，除了我前面講到的地區和城鄉之間的配置效應以外，第二個是教育和健康，這是我提到推進十二年義務教育的原因。至於其他方案，比如推遲退休年齡，現在已經在做。事實上，中國勞動力退休年齡相對於預期壽命來講太低了，中國現在預期壽命已經達到77歲，一線城市等發達的地區甚至可以達到83歲，而法定退休年齡還在50至60歲的水平。

另外，近幾年政策一直高度關注養老產業的發展，為老年人口提供更好的生活和健康服務。所以我認為應對老齡社會的來臨應該是多管齊下的。