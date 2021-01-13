財經評論｜美匯指數轉升重上90水平　是見底回升或是技術調整？

近半年跌跌不休的美元，跌至近三年的低位後，於本周開始跌勢喘定，美匯指數更重上90水平。今次市場認為美元上升的主要動力，是美國十年期債息連升六日，重上1.14水平，為2020年3月新冠疫情觸發美股逾千點急瀉以來的首次。投資者憧憬美國民主黨於本月初成功贏得喬治亞州參議員兩個議席，是時隔6年重奪參眾兩院的控制權，有助國會通過大規模的刺激經濟方案，加上商品價格的強勢，國際油價已經接近重回一年高位，令通脹重臨的機會增加。

投行料美國最快2月加碼紓困計劃

美國兩黨在國會席位分布終於塵埃落定，民主黨於本月初成功贏得喬治亞州參議員兩個議席，市場預期民主黨未來四年全面執政下，加上財長人選已經落實為財金經驗豐富的聯儲局前主席耶倫，未來美國將會在財政政策及貨幣政策兩大方向出手，挽救經濟。在美國民主黨全面接掌參眾兩院後，大摩預期最快本季可能出現多達1萬億美元的額外紓困計劃；至於高盛預期，最快2月中便會出台規模約7,500億美元的新刺激措施，當中最大份額（3,000億美元）將用作直接派錢。意味距離上次總值9,000億美元的紓困方案(於去年聖誕前通過)不足兩個月，市民又再有機會獲發應急援助。

拜登（Joe Biden）選擇美聯儲（Fed）前主席耶倫（Janet L. Yellen）擔任下一任財政部長，她將成為拜登經濟政策班底的

通脹預期 十年期債息連升六日

美國要大規模刺激經濟，不過面對去年疫情下已經令到美國的財赤問題進一步惡化，截至 9月底的財政年度預算赤字飆至逾3萬億美元，創下二戰後和平時期來的最高水平。投資者不禁要問政府「錢從何來」?雖然即將上台的總統拜登，曾經表示希望作出稅務改革，包括徵富豪稅及上調企業資本利得稅，不過市場分析認為，拜登上任頭一年就大幅加稅的可能性甚低，因為要避免在企業資金外流。所以比較權宜之計，仍然是依靠由財政部發債支撐的舊路。在此背景下，美元國債的供應料會大增。

一般來說美債上升的原因眾多，既可從經濟學中的債息及利率變動角度分析；亦可從債市供求關係解讀。如果是反映對經濟前景樂觀，資金從債市流向風險資產，利好股市；但如是因商品價格向上，引發通脹預期，令孳息上升，則不利股市。

美債息升基於國債供應增 而非經濟好轉

若從經濟學角度債息一般是反映利率去向，通常是經濟向好，利率趨升，從而拉高債息表現。不過觀察近來美國的經濟數據，乏善可陳，難言經濟向好，特別是上周公布了一向被認為是美國就業市場最重要的數據﹕非農新增職位數據，意外不升反跌，新增職位減少14萬人，創去年4月以來最弱表現，令市場大跌眼鏡。

因此相信今次美債息抽升，並不是代表市場認為美國經濟將見底回升，反而偏向是債市的供求問題為主。

從供求關係看，債息穩步向上主因是市場預期美國會大開水喉，在財政政策上推行萬億美元計的大規模刺激經濟措施；貨幣政策上亦會維持超低息環境及持續買債；雙管齊下的必然結果將是令財赤大幅增加，財政部每月要發債千億美元以填補赤字。當債券供應增加，自然令到債價受壓，債息走高。

（全球有18萬億美元的債券為負利率，即佔約近27%，創歷史新高。資料來源：彭博）

經濟學家憂美預算赤字拖低美元

耶魯大學資深經濟學家、前摩根士丹利亞洲區主席羅奇表示，新冠肺炎疫情和持續封鎖的影響下，美國經濟正在重新陷入低迷，估計美國第一季國內生產總值（GDP）可能出現中單位數下滑。例如11月的消費者零售銷售意外地急劇下降，消費者信心疲軟，12月公布的失業數據亦顯著下降，經濟損失就在眼前發生。

羅奇警告政府的抗疫制激措施會有後果，目前處於創紀錄水平的預算赤字將會愈來愈大，將對國內儲蓄、經常帳戶以及美元造成進一步的下行壓力。由此可見，是次美元的上升，是基於債息回升，甚至是通脹有機會反彈，而不是經濟轉好的兆頭，因此預期美元能夠見底反彈的機會並不高，今次美元更似是累跌多時的技術調整。