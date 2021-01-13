中概股·騰訊音樂|內地音樂平台一哥回港上市　美股價處上市高位

市場再度傳出大型中概股回港上市的消息，今次的主角是騰訊音樂，據外電消息指集團計劃集資最多35億美元（約271億元），受消息帶動，騰訊（0700）股價於周三向好，重上600元水平。騰訊音樂的業務很清晰，顧名思義就是一個音樂平台，那麼和港人常用的Spotify有什麼關係呢?配備的社交互動及直播平台「打賞」功能，對收入貢獻多少?下文中和大家一文了解。

騰訊音樂市值約360億美元

騰訊音樂是內地的市佔率最大的音樂平台，由QQ音樂、酷狗音樂和酷我音樂合併組成，內地合共擁有估計超過8億的活躍用戶，相對同業網易的雲音樂及阿里巴巴的蝦米音樂有壓倒性的的優勢。騰訊音樂在2018年赴美國上市，集資逾12億美元。現時股份市值約360億美元。

騰訊音樂在中國的音樂平台行業的一哥地位；而瑞典起家的Spotify則在歐洲及北美處領先地位。Spotify的每月用戶數量（MAU）剛於去年突破3億戶，達至3.2億戶，按年升近三成。Spotify 在全球訂閱用戶中增加最快的是歐洲用戶，共佔全球第三季中的 34%，其次則為北美地區，佔有 25%、拉丁美洲則為 22%。

Spotify 公布2020年熱門歌曲與藝人，縮圖已透露冠軍單位。(圖片來源：Spotify)

與Spotify交叉持股

從地區分佈的不同可以看到，其實Spotify與騰訊音樂的關係不單並不算是競爭對手關係，而且雙方更早就簽訂了股份協議，交叉持有對方一定數量的股份。騰訊及騰訊音樂合計持有逾7% Spotify股份；至於Spotify亦持有騰訊音樂接近9%股權。

業績：去年第三季凈利潤為11.3億人幣 增一成

騰訊音樂的盈利能力亦較Spotify為佳，Spotify仍然是處於虧損狀態；至於騰訊音樂由於憑藉母企騰訊旗下微信的用戶量及導入設定，早於2018年赴美上市之前已經是一間賺錢的平台企業。

業績方面，去年第三季度，騰訊音樂實現總營收75.8億元人民幣，按年增長16.4%，其中增長焦點是其網上音樂訂閱收入的增長急速，按年達到55%升幅，貢獻14.6億美元人民幣收入。股東凈利潤為11.3億元人民幣，較去年同期多賺10.3%。

收入佔比：社交娛樂服務貢獻逾半壁江山

騰訊音樂的營收由兩大部分組成，一是在線音樂服務，二是社交娛樂服務及其他。其中社交娛樂服務的佔比較重，收入佔比通常達到七成。例如以「全民K歌」的直播打賞收入相當可觀，擁有趣味調音、好友擂台等互動功能吸引用戶觀看及付費。在去年第三季，社交娛樂的每月ARPPU達到166.7元人民幣，按年增長率達32%。因此，以往有評論認為集團是一個社交平台及直播公司，多於一個音樂平台。

不過，在去年第三季，在線音樂服務亦取得突破，在線音樂付費用戶數歷史性突破5000萬，達到5,170萬，在線音樂付費率達到8%，成收入增長的重要動力。

「全民K歌」去年遭監管要求整改

值得留意的是，「全民K歌」在去年11月，遭內地監管部門查處並責令整改，因涉及傳播色情低俗歌曲，平台要下架出現問題內容的「交友陪玩」等功能，以及清理封禁違規帳號。

騰訊音樂美股股價逼近上市新高

股價：52週累升逾五成 徘徊上市新高

騰訊音樂在美上市股價表現理想，過去52周累升逾五成，近期股價維持升勢，最近報21.45美元，處於上市新高，市盈率達58倍。