財經評論│拜登急不及待派錢　埋下通脹升溫隱憂

距離正式就任美國總統尚有六天，拜登急不及待地公布高達1.9萬億元（美元‧下同）疫情紓困方案，包括提出向每名美國人派多1,400美元援助金，以及撥款協助各地政府抗疫。金額之大以及推出的速度之快，超過投行預期(高盛此前估計拜登上台後的刺激方案規模約為7,500億美元)。

這份1.9萬億元經濟方案，是在美股周四收市後才正式公布的，不過當晚美股交易時段早已經消息滿天飛，因為拜登在上周已經表明會提出數萬億美元的刺激方案。同時間美股三大指數全線高開低走，未有受到刺激方案落實而拉高股市。有市場人士認為，金融市場反而開始擔心近2萬億美元的方案出台，對經濟特別是對通脹會否產生不良的影響。

對於美股走勢，Horizon Investment Services首席執行官Chuck Carlson表示，投資者正分析大規模支出計劃的潛在負面影響，有些人意識到，再投入2萬美元有點過頭了，市場的潛在擔憂是通脹將捲土重來，而這麽多錢肯定是個隱憂。

新債王指通脹升溫是左右市場重大因素

有「新債王」之稱的雙線資本公司執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）本周接受CNBC訪問時表示，一旦通脹上升，是左右市場的重大因素（game changer）。他早前預測美國通脹率將有機會在今年5月或6月升抵3%。

拜登在擔任美國副總統時，曾與時任中國國家副主席習近平會晤。(Getty)

上月美通脹創四個月來新高

通脹重臨的隱憂，事實上亦可以在本周三美國發布的通脹數據中得到證實。美國勞工部公布，12月CPI較去年同期上升1.4%，略高於經濟學家預測的1.3%，創四個月以來新高，升幅主要因為當月汽油價格上升帶動。不過要細心留意即使剔除食品與能源成本後，核心CPI，按年亦升1.6%，已經是連續三個月企於1.6%的水平。

有「褐皮書」之稱聯儲局地區經濟報告，提到「愈來愈多地區出現物價有上升跡象」。這份報告一向視為聯儲局考慮利率走勢時的重要經濟基礎，因為是由聯儲12個分區的委員與當地企業家、經濟學家及市場專家訪談結集而成的，反映了工商業界對經濟走勢的看法，參考價值高。

鮑威爾重申低利率政策不變

聯儲局主席鮑威爾承認，美國疫後經濟復甦，可能會令投資支出旺盛，從而將通脹推高。不過，他亦大派定心丸，指出全球通貨緊縮趨勢，使通脹難以升至聯儲局2%的目標。同時重申會繼續現時的低息寬鬆貨幣政策。

反映通脹預期的平衡通脹利率出現「V型」反彈(聯儲局圖片)

根據聯儲局的資料，反映通脹預期的平衡通脹利率（Breakeven Rate），自去年首季因疫情急跌後，出現「V型」反彈，本周5年期平衡通脹利率更升穿2%水平。上升的勢頭反映投資者預期實際通脹上升的憂慮，特別是現時美國政府「大開水喉」救市。

多項數據已經預示投資者對於美國在財政政策上及貨幣政策上「放水」支持經濟，將會推高通脹水平。不過要注意的是，美國的就業市道復甦仍然是未明朗，去年12月非農就業職位，意外由升轉跌14萬份，市場原先預期為增加5萬份，亦是自去年4月以來再度錄得下跌。當中旅遊、酒店、酒吧等行業在疫情因素下最受打擊。美國民眾要面對就業市場不景氣之外，還要面對物價上升的話，日常衣食住行將面對很大的困難。

就業問題 是拜登最急需處理的問題

今次拜登的新刺激經濟方案，市場着眼點都是在於他立即向大部分美國民眾「補派」1,400元現金，連同上月派發的600元，合共派錢金額2,000元，以符合美國民主黨早前的要求。同時拜登會延長和加碼失業救濟金，每周達到400元。

不過所謂「授人以魚不如授人以漁」，大力補助失業的同時，其實更需要的是為民眾製造就業機會，將失業率拉低，這種產業結構性的改革方案，才是美國民眾最期盼的。

研究指中美貿戰令美國失逾24萬個職位

根據美中貿易全國委員會（USCBC）委托進行的一項研究顯示，美國總統特朗普發動的中美貿易戰，導致美國就業崗位最多減少24.5萬個。

報告又指出，若中美兩國同意逐步降低關稅，將可以支持經濟增長，並在2025年前增加14.5萬個就業崗位。由中美貿易戰帶來的美國就業問題，以至通脹升溫，相信是拜登正式上任時，最急需處理的問題。