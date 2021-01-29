財經評論｜美股能買不能賣?　要負責的不單是券商

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-01-29 22:57

近來成為財經市場焦點的美股GameStop，經歷連續五日炒上的強勢後，昨晚面臨急跌，股價單日急挫逾44%，主要原因是多間美股交易商如本港較為著名的盈透證券（IB）、嘉信理財（Schwab）；以及以0手續費作招徠瘋狂吸客的羅賓漢（Robinhood）平台等，相繼對GameStop 、等近日受網民熱炒的股票交易設限，對GameStop的股價熱潮，潑了一盤冷水。

投資者對多間交易平台「只准賣不准買」這種突如其來的限制表示意外，直指證券交易商的行為霸道，有違公平買賣的原則，甚至有投資者決定要對限制交易的交易商，發起集體興訟索償。

多間美國券商如盈透證券、SoFi、羅賓漢、德美利證券、ETrade等表示，限制投資者參與GameStop、AMC、黑莓、Express、高斯電子（Koss）等期權交易。部分券商要求建長倉需要100%的保證金，做空需要300%的保證金。

不單是證券平台，甚至是金融機構美銀，早前亦有份限制客戶在GameStop及AMC股票建立新倉，只能平倉，不過其後美銀取消了有關限制。

券商要平衡倉位風險 有需要調低孖展成數

對於券商是否有能力、甚至是否應該限制GameStop股票買賣，首先要知道的是，券商是停止了那些金融產品的買賣，到底是正股?或是相關的Call / put option（認購期權/認沽期權）等衍生產品?

如果只是相關的期權產品，基於券商的證券業務一向是受到金融法規的監管，亦有自身的資金水平限制，需要平衡倉位風險，所以當市場處於極端的看好或看淡情況，券商要調低孖展（Margin )成數，要求投資者支付更高的保障金比率，甚至停止衍生產品的開倉，既是情理之中，亦符合遊戲規則。

股民指控買正股亦受到限制

不過，據使用相關美股平台的股民指出，他們昨晚不單自不能夠購買股份期權等衍生產品，甚至連在股價急跌時，想「真金白銀」買入正股，也未能成功下單。如果這個指控屬實，涉及的平台有責任向大眾清楚解釋，禁止買入正股的具體原因、同時這個限制行動背後的理據。

當一隻股份，在市場上只能夠有賣盤不停出現，但買盤卻被多間券商平台施加限制，即是會形成少量買盤對上大量賣盤的「人為」場景，股價的沽壓可想而知。因此有投資者就事件向美國金融市場監管機構投訴。

監管機構將會了解相關平台的操作模式。目前，涉及的美股交易平台解釋指，是指由於昨晚美股市場的相關交易過於頻繁，上游交易通道擁堵，導致客戶的買賣股份訂單未能傳發。如果事件的確是涉及美股交易的系統問題，那麼不單向是券商需要提升其訂單平台的數據系統，連股票交易所亦責無旁貸，有必要認真調查目前系統的交易承載量，加強平台的穩定性。