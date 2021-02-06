財經評論│人民幣債券獲外資連買26個月　本港債市如何借東風？

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-02-06 09:00

在環球宏觀低息環境下，長線基金及機構投資者追捧新興市場債券，數據顯示，人民幣債券已經連續第26個月獲得境外機構投資者增持。資金湧入推高成交，債券通最新數據顯示， 1月總交易量達到5,883億元（人民幣‧下同），日均成交更高達294億元，再創歷史新高。

香港作為最大的離岸人民幣市場，規模超過6,000億元，自然應該把握機會，在外資湧入內地債市的趨勢中「分一杯羹」，積極拓展人民幣債市的產品及相關風險管理工具。現時本港金管局繼續和內地當局溝通，將推出南向通作為互聯互通的未來工作重點之一。同時間，本港市場亦理應擴大現時的離岸人民幣債券規模。

參考國際清算銀行和人行的數據，截至去年1月，中國債券超過90%皆為在岸人民幣債券，離岸人民幣債券佔比只有不足5%，存在進一步拓展的空間。

按證公司發行總額等值約100億港元債券，是歷來最大的公開發行公司債券

按證公司發債規模歷來最大 涉港元債及人幣債

本周本港債券市場上，值得注意的是按證公司發行總額等值約100億港元債券，是歷來最大的公開發行公司債券，當中有25億元是人民幣債券﹑年期為三年。

這次是香港企業近年少見的港幣債券和點心債公開發行，有助推廣香港債券市場的發展。銀行界人士反映債券的認購反應理想，負責協助按證公司公開發行債券的渣打銀行表示，兩批債券獲得包括銀行、中央銀行、主權基金、大型資產管理公司和保險機構等投資者熱烈追捧。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔亦表示，發行港元及離岸人民幣債券，可滿足投資者對投資組合多元化的需要。他亦點明，按揭證券公司定會繼續為本地金融市場的發展作出貢獻，特別是債券及離岸人民幣市場。

事實上，按證公司是香港最大的企業債券發行人，至今已發行共值4,000億港元的債券，涵蓋多個幣種，期限由3個月至30年不等。今次按證公司發行的離岸人民幣債券反應理想，相信可成為其他有人民幣融資需要的本地企業的參考對象。同時，本港作為一個國際金融中心，政府亦應該更積極推動債市的發展，未來可以鼓勵半公營機構發債時，混合發行港元及人民幣債券，為金融市場做一個牽頭的作用。