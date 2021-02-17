財經評論｜恒指企穩三萬點　北水人日重啟有望再下一城

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-02-17 08:30

美匯轉弱至三周低、投資市場進入「Risk On」模式，環球股市強勢屢試高位。港股牛年首個交易日不負眾望，「紅盤」高開高收，恒指高開超過500點，升幅最多擴大至620點，高見30,793點，創32個月高位，收報30746點，大升573點或1.9%。當中恒生科技指數表現突出，全日升283點，升幅達2.7%，收報10694點繼續破頂。

牛年港股開門紅，投資者不禁會思索，大升市動力能否持續?恒指收復三萬點大關，到底是牛市的象徵?抑或是高位徘徊要考慮先行獲利的關鍵位置呢?要回答這個問題，第一步要留意周二（年初五﹑16日）大升市，成交額能否配合。從周二成交額超過二千億元，可見各路資金正積極流入港股，投資氣氛熾熱。即使內地正值農曆年假滬深港通暫停，但是港股今日成交依然暢旺，成交額超過2,197億元。

油價創一年多高位 市場熱炒「再通脹」

再者，周二的升市動力之一是中資石油股，受惠油價突破60美元創一年多高位而明顯跑上，中石油（0857）升13.2%是升幅最大的藍籌股；同時科網股亦延續強勢。觀察石油及貴金屬等資源價格升勢，反映投資市場熱炒「再通脹」（reflation）憧憬。

(2021年石油需求預料可重回增長。資料來源：IEA、EIA、OPEC及摩根士丹利)

所謂「再通脹」是指通脹重現，物價以及經濟增長雙雙復甦，而不單單是指物價上升。經濟學家把通貨再通脹定義為通過增加貨幣供應量，來刺激經濟，意圖把經濟重新帶回長期增長趨勢的行為，並傾向認為再通脹通常是有利經濟的。由於現時貴金屬及石油等商品價格走高，進一步推動周期性重的資源股走強，相信港股升勢有餘未盡。

投資界進入「Risk On」模式

第三，參看美匯指數走勢，現時輾轉跌至三周低位，進一步顯示投資市場進入「Risk On」模式，投資者避險需求下跌，資金流出美元，轉而追求風險資產謀取更高回報，資金大舉流入包括亞洲及其他新興市場，以及大宗商品、貴金屬等。根據EPFR數據，截止2月10日的一個星期，總共580億美元資金流入股票基金，是歷史上的最高紀錄，當中美國股票基金以及科技股基金的資金流入規模最明顯。

環球資金流入股市，各地股票指數接連走高。港股新春休市期間，美股三大指數再創歷史新高。亞太地區方面，台灣股市上月已經率先再創新高，展望周三（17日）假期後復市，同樣出現「紅盤高開」的機會甚高。而本周開始，日股亦追隨破頂，日經指數於周一（15日）重越三萬點，是逾30年來首次。日經指數周二亦延續上日升勢，收市報30467點，升幅1.28%。

反觀港股今日雖然已經升至32個月高位，不過相對比區內股市接連破頂的強勢，港股走勢仍然落後。展望本周四（年初七﹑人日﹑18日）內地股市假期後復市，滬深港通重開，相信可為港股注入新動力。