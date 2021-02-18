台灣經濟部長：車企晶片荒是長期問題　台方努力扮演關鍵角色

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-02-18 20:20

台灣經濟部長王美花今日（18日），就台灣水情及車用晶片等問題作出回應。

由於2020年皆未有颱風登陸台灣，降雨量不足導致水情吃緊，台灣經濟部指示將工業限水量升至11%，對於媒體關心是否會衝擊產業，王美花表示，現階段此政策在新竹、苗栗及台中的科技園區與工業區執行，已與廠商有充分溝通，廠商皆願意配合節水措施。枯水期間將會讓耕區休耕，並且輔以北水南調、節水、再生水及積極建設海淡廠措施等方式，讓民生及產業用水皆能得到充分供應。王美花表示，在春節期間陪同蔡英文視察新竹的海水淡化設施，當前每日可提供3,000噸的用水，若能如期在2月底完工，將可提供每日1.5萬噸的用水，而麥寮的海淡廠亦正在趕工建設中。

王美花亦提及，對於用水大戶的耗水費問題，將會就廠商是否使用循環水及建設節水設施、產業類型、是否為枯水期間等因素加以制定，也表示海淡水為穩定可靠的用水來源，將會促使廠商積極利用。

台灣經濟部長王美花於採訪時表示，將積極以海淡設施解決用水問題，同時也表達了台灣在晶片產業上仍扮演重要角色。（中央社）

有媒體問及關於《路透》報道，白宮致函感謝解決車用晶片問題，王美花表示當前尚未收到，亦未得知此信函的存在與內容，但她表示廠商刻正積極協調產能，而車企的晶片荒也有得到一些緩解，而對於這一長期性問題，台灣將會努力扮演好屬於自己的關鍵角色，讓全世界看見台灣。

媒體亦問到，與美國之間的產業鏈論壇的內容是否與半導體產業有關的問題，王美花表示，議題的設計為一系列的產業鏈問題，但當前仍是以半導體產業為主，未來也將視美國新政權的各項安排完全到位後持續與美國進行溝通。另王美花也提到有關教育部的國家重點產學合作創新條例的狀況，表示相關的課程設計尚在與業者協調討論，也強調此條例有廠商出資不低於政府的設計，以達到課程設計能夠與廠商需求符合的功效，而相關沙盒及監管法規的鬆綁亦已提送立法院報吿，期望能夠在會期中得到通過，而當前參與的廠商則以半導體業者為主。

對於晶片換疫苗部分，王美花說明，疫苗採購是由疫情指揮中心的陳時中部長主責，晶片及疫苗是屬於不同體系的商業採購行為，不宜強行連結。最後也提到有關德州大雪造成三家晶圓代工廠停產的狀況，王美花認為這是屬於短期性事件，不會影響到台灣的生產情況。