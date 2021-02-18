財經評論│恒指七連升斷纜　商品股受惠復甦概念逆市揚

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-02-18 22:58

恒指連升七日累漲近兩千點後，今日終遇調整，全日高開低走，跌幅最多擴大至500餘點，收市挫489點，近全日低位收報30595點。跌勢主要由友邦（1299）及科技股美團（3690）下挫所推動，兩大股份合共拖低恒指232點。不過，北水新春復市回歸，港股成交金額按日升近36%，達到2,826億元，是1月25日以來最大成交額。

恒生科技指數跌幅最明顯，達到3.2%，收報10,591點，主要跟隨隔夜美股納指的科技股跌勢，因美債債息上升，對高估值的科技股造成沽壓。

北水淨流入增至逾142億元 逾兩星期來最急

今日是內地牛年首個交易日，市場關注北水資金流向，今日北水南下合計淨流入增至約150億元，是本月2日（173.2億元）以來最多，亦是連續第35日流入，累計流入4,291.96億元。

人行資金投放方面，人行今日啟動中期借貸便利（MLF）操作及逆回購操作，該MLF操作規模僅完全對沖本月MLF到期量；考慮逆回購和MLF操作在內，單日淨回籠2,600億元，分析認為抽走市場流動性對市場氣氛有影響。

今日北水南下合計淨流入增至142.05億元，是本月2日以來最多（路透社）

人行單日淨回籠2600億元 券商料資金維持「緊平衡」

數據顯示，2月初至春節前夕，人行總共淨投放460億元人民幣，投放規模較往年明顯降低。方正證券首席經濟學家顏色認為，節後流動性不會太過充裕，總體來說，流動性將實現淨回籠，資金面維持節前「緊平衡」的格局。

內地股市新春復市首日，三大指數高開低走，上証指數上試3,700關口後升幅收窄，收市升20點或0.6%報3675點。深証成指高開後轉跌，收市挫1.2%報15767點。至於創業板指跌幅最深，挫2.7%，報3320點。

銅價連續十日升浪 重返2011年底高位

行業方面，資源股板塊逆市走高，受惠國際銅價上漲至八年高位，今日A股資源股逆市維持升勢，當中中國鋁業A股（上海﹕601600）、洛鉬A股（上海﹕603993）、紫金A股（上海﹕601899）及江西銅業A股（上海﹕600362）皆上升10%漲停收市。

港股方面，多間資源股今日早市曾創高位，不過其後跟隨大市轉跌。其中今早紫金礦業H股（2899）一度創歷史高；中國鋁業Ｈ股（2600）創近兩年高；中國宏橋（1378）創近三年高。

有色金屬股強勢，主要是投資市場相信疫苗的大規模接種，將推動環球經濟谷低反彈，是典型的「炒復甦」格局。﹙路透社﹚

有色金屬股強勢，主要是投資市場相信疫苗的大規模接種，將推動環球經濟谷低反彈，刺激多種金屬價格需求，是典型的「炒復甦」格局。最新倫敦銅價升報8,602美元，再升逾2%，創連續十日的升浪，創2011年9月以來高位。

銅價之所以重要，甚至有銅博士之稱，皆因銅價的走勢，常常與經濟表現成正比，被視為經濟預測的寒暑表。

投行上調對銅價的預測，最新花旗將倫銅6至12個月目標價上調至每噸10,000美元，並認為其3個月內有望站上9,000美元。該行表示，銅價正步入牛市第二階段，以現貨價格高於期貨，期貨近月合約價格高於遠月合約為特徵。

資源股獲投行調高目標價 紫金看15.7元

花旗認為銅的超級周期前景來臨，在全球經濟復甦背景下，銅鋁嚴重供應短缺，低庫存預計將持續數年。

股份方面，花旗予洛陽鉬業、江西銅業、五礦資源及紫金礦業「買入」評級，並將目標價上調至6.5元、18.9元、5.1元及14.6元。當中紫金日前亦紫金礦業獲高盛納入「確信買入」名單，目標價更調高64%至15.7元，指出紫金最近公布企業計劃，反映集團有望於2030年成為全球首三大至五大的金礦公司，對其持續增長添信心。