財經評論｜恒指三萬關見承接　港交所騰訊本周創新高

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-02-20 09:00

踏入辛丑牛年，港股首個交易日「紅盤」高開高收，次日更衝上31,000點關口，創近三年新高。不過本周後期見回吐，恒指一度跌回近三萬點關口整固再上。

恒指追隨環球股市屢試高位的強勢，本周二（16日）復市首日開「紅盤」，單日最多升逾600點；至周三（17日）更高見31,183點，創32個月新高。內地股市周四（18日）復市，雖然滬深股通重啟，北水南下合計淨流入增至約142億元，不過未能阻擋港股在七日內累升近兩千點的巨大回吐壓力，恒指七連升斷纜。至今日港股低開後更一度跌近500點，低見30,099點。不過逼近三萬點大關，吸引買盤入市「撈低」，恒指出現單日轉向、扭跌回升。

科指股指數本周創歷史新高，突破一萬一關口後，連續兩日出現回吐，分析指出由於美國國債息上升，觸發估值高企的科技股回調

美債息抽升 科指創歷史高後見回吐

科指股指數本周創歷史新高，突破一萬一關口後，連續兩日出現回吐，分析指出由於美國國債息上升，反映市場整體融資成本的指標十年期債息率升至1.3厘樓上，創一年高位，觸發估值高企的股份出現回吐壓力，首當其衝的自然是科技股板塊。

總結本周新春復市後四個交易日，恒指累計升471點或1.6%，收報30644點。國指累計226點或1.9%，收報12106點。科技股指數創歷史新高，全周累計升149點或1.4%，報10560點。

北水資金連續36日淨流入港股

資金流向方面，市場憧憬周四內地股市復市，滬深股通重啟。當日北水南下合計淨流入增至約142億元，是本月2日（173.2億元）以來最多。至周五全日净流入規模縮減至36.8億元，創連續第36日流入。

港股成交逾2400億元 港交所再創上市新高

焦點股份方面，港交所（0388）再創上市新高576.5元，市值升至7,188億元。上升動力一來是受惠近來新股集資市場暢旺，二來是外資及中資流入港股，推高港股日均成交額至2,400億元樓上，增加交易費用收入。大行亦在港交所下周三（24日）公布去年業績前唱好，瑞銀上調港交所目標價至650元，是現時一眾大行目標價中「最牛」的一間，評級「買入」。

市場憧憬匯控(0005.HK)有望恢復派息

憧憬恢復派息 滙控重上十個月高

另一隻將於下周發業績的重磅股是滙控（0005），本周發力突破45元阻力，創十個月高位。上升動力之一是本周美國國債息率升至逾一年高，市場認為對國際金融股有利，特別是有助擴闊息差水平。同時，市場憧憬集團有望恢復派息，特別是今日英資同業巴克萊（Barclays）已經率先宣布恢復派息，兼重啟回購計劃，進一步強化市場對匯控的派息預期。

騰訊創新高 市值升至7.1萬億

科網龍頭股騰訊（0700）本周亦創上市新高，見775.5元，市值升至7.1萬億元。調查機構指騰訊的遊戲再成增長動力，旗下「王者榮耀」及「PUBG Mobile」遊戲，成為1月份全球營收排名首兩位，前者收入2.67億美元，按年增長22%：後者收入2.59億美元，按年增長26%。

美團表現較弱，本周累計倒跌逾4.8%，今日成為全日最多北水淨流走股份

小米傳進軍汽車產業 美團逆市倒跌

至於小米（1810）今日傳出將會進軍汽車產業，內地媒體報道指，小米集團創始人雷軍將親自帶隊，並視其為戰略級決策。截稿時集團回應傳聞時指會之後再發通告。股份今日一度抽升逾12%，收市企穩30元樓上。不過龍頭科技股中，美團表現較弱，本周累計倒跌逾4.8%，今日亦成為全日最多北水淨流走股份，全日錄逾5億元淨流出。

資源股板塊本周成焦點，因國際石油價格及有色金屬價格同步走高，當中布蘭特原油曾破65美元，創逾一年高；國際銅價連升十一日，突破8,700美元水平，逼近十年高位。市場熱炒「再通脹」，刺激中海油（0883）全周升逾13%，紫金（2899）創歷史新高，全周累升22%。江銅（0358）及中鋁（2600）齊創多年新高。