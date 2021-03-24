市場處波動走勢　大行籲投資港股需採防守反擊策略｜財經評論

撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-03-24 15:55

近期，全球經濟環境變幻莫測，導致全球主要市場進入震盪行情。

此前，投資者對經濟復甦預期較為強烈，大宗商品價格普遍上漲，原油價格已經恢復至疫情前水平，銅等有色金屬的價格也升至數年高位，經濟復甦帶來的需求彷彿瞬間爆發，順周期股票成為市場的焦點，股價不斷上漲。

通脹預期和加息預期推動長端利率不斷上行，美國十年期國債收益率在一個月內攀升50個基點。長端利率的快速上漲對估值較高的科技股形成壓力，自2月中旬以來全球科技股等估值較高的股票價格都在不斷回調。

然而，經濟復甦似乎並沒有預期中到來的那麼快。近日來，歐洲新冠肺炎疫情再次出現反覆，法國、意大利每日新增確診人數均攀升至2020年11月以來的高位。德國總理默克爾（Angela Merkel）3月23日宣布，為抑制境內第三波疫情，封鎖管制將延長至4月18日。

歐洲的疫苗接種進度不及預期。（Reuters）

經濟復甦的泡沫被戳破後，大宗商品價格集體回落。3月23日，布倫特原油期貨價格下跌6.32%，倫敦LME期銅價格下跌2.6%。此外，美國十年期國債價格開始反彈，收益率在3月23日下跌7個基點。

平安證券策略團隊在研報中表示，在市場尚未確認企穩的背景下，「防守反擊」策略值得關注。

研報提及的「防守反擊」策略分為兩個部分：一為「防守」端，投資者應兼顧弱周期與低估值，重點關注公用事業、消費行業中的估值較低標的；二為「反擊」端，投資者應重視核心資產的逢低佈局機會，特別是對前期跌幅較深、市場行情有企穩迹象的互聯網龍頭。

據中國《證券時報》統計，港股公用事業板塊是北水集中流入的主要板塊之一，截止3月22日，北水資金對華電國際電力股份、天津創業環保股份、華能國際電力股份等股票的持有比例分別高達42.28%、40.89%和40.72%。

此外，隨着以科技股為代表的港股「核心資產」不斷下跌，北水也開始買入佈局。截止3月23日，騰訊控股和小米集團繼續成為北水南下的主要目標，連續6日獲得淨買入。

平安證券預計，港股「核心資產」二季度或迎來回升。該行表示，港股「核心資產」修復需要國際與國內流動性預期企穩、經濟復甦進入穩定期、通脹及其預期見頂這三個因子的出現，經過對疫苗周期、財政刺激、通脹走勢等因素的綜合判斷，市場修復有望出現在二季度。

目前，港股市場的相對估值仍然很低，部分股票仍處於歷史估值低位。由於全球貨幣寬鬆環境未發生變化，各大股票市場中的「核心資產」仍將是貨幣超發流動性氾濫下的最優質投資標的，港股市場也將繼續獲得資金流入。因此，「防守反擊」策略或將幫助投資者度過當下這段市場震盪期。