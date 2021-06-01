中金：一文看清中國央行外匯審慎調控工具

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-06-01 13:42

5月31日中國人民銀行決定，自2021年6月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的5%提高到7%。

據財聯社6月1日報道，這一政策變動在一定程度上將減少在岸外匯市場的美元供給，並傳達出中國央行希望人民幣匯率維持雙向波動的意圖。

截至2021年4月，中國金融機構外匯存款餘額約為1萬億美元，本次外匯存款準備金的上調約收緊在岸外匯市場的美元流動性供給200億美元、總量並不算大，過去一周在岸人民幣外匯市場日均成交量就在414億美元左右。

歷史上何時上調過？現行外匯存款準備金制度形成於2004年11月 。2005年1月中國央行將外匯存款準備金率統一調整為3%，為應對2005年7月匯改後升值壓力的逐漸釋放，2006年9月（8月14日宣佈）和2007年5月（4月25日宣佈）外匯存款準備金分別上調1個百分點；此後，外匯存款準備金率一直維持在5%不變。

如何區分「外匯存款準備金」和「外匯風險準備金」？二者都是中國央行外匯宏觀審慎調控的工具。「外匯存款準備金」與「人民幣存款準備金」相對應，是銀行按照存款一定的比例，向中國央行繳納的存款準備金。當外匯存款準備金率提升時，在岸外匯流動性就會收緊，人民幣匯率升值壓力或緩和。「外匯風險準備金」由中國央行於2015年10月引入，是對開展代客遠期售匯業務的金融機構徵收的。提升外匯風險準備金，就是增加對遠期售匯的約束，人民幣匯率貶值壓力或因此緩和。

歷史上看，外匯風險準備金共調整了4次：

1）2015年8月31日，《關於加強遠期售匯宏觀審慎管理的通知》要求，從2015年10月15日起，開展代客遠期售匯業務的金融機構應交存外匯風險準備金，準備金率暫定為20%，凍結期為1年，利率暫定為零（背景是人民幣貶值預期）。

2）2017年9月11日（9月8日宣佈）外匯風險準備金率下調為0（背景是人民幣升值預期）。

3）2018年8月6日（8月4日宣佈）外匯風險準備金率上調為20%（背景是人民幣貶值預期）。

4）2020年10月12日（10月10日宣佈）外匯風險準備金率下調為0（背景是人民幣升值預期）。

近期中國央行還用過哪些宏觀審慎工具？

1）鼓勵「走出去」，鼓勵中國企業增大對外貸款，減少結匯需求。2021年1月5日，中國央行和外匯局將境內企業境外放款的宏觀審慎調節係數由0.3上調至0.5，即將放款人境外放款餘額不得超過其所有者權益的30%比例限制上調至50%。

2）調控「流進來」，調控中國銀行和企業海外融資。2021年1月7日，中國央行和外匯局將企業跨境融資宏觀審慎調節參數由1.25下調至1，降低企業跨境融資風險加權餘額上限。2020年12月11日中國央行和外匯局已將金融機構跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25下調至1。

從歷史上看，歷次緩和升值預期的政策出台後的一周內（2006年8月、2007年4月提高外匯存款準備金，2020年10月下調外匯風險準備金，2021年1月鼓勵走出去、調控流進來政策），人民幣兑美元匯率貶值在0.1%至0.4%左右。