5月中國大宗商品進口量價齊升

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-06-08 12:51

隨着全球經濟的復甦，中國外貿仍有望保持不錯的增速，但隨着基數的抬高，這一增速有可能逐步回落，當前需要高度關注出口企業持續升高的成本。

《21世紀經濟報道 》6月8日報道，上月內地出口增速回落，進口則加速擴張。

海關總署於周一（7日）公佈的數據顯示，5月份，中國進出口總值3.14萬億元（人民幣‧下同），按年增長26.9%，比2019年同期增長20.8%。其中，出口1.72萬億元，按年增長18.1%；而進口1.42萬億元，按年增速高達39.5%。

專家指出，成本上升、有效需求放緩是5月出口增速回落的主要原因，一方面，海運價格連續刷新紀錄，原材料價格持續高企，人民幣升值也抬高了出口企業的成本；另一方面，5月PMI中新出口訂單指數失守榮枯線，前期高速增長的防疫物資與「宅經濟」產品增速紛紛回落，包括口罩在內的紡織品出口下降了10.3%。

與此形成鮮明對比的是，進口保持強勁增長，這一方面是因為人民幣升值刺激了進口，另一方面是因為全球大宗商品價格繼續走高，鐵礦砂、原油和大豆等商品進口量價齊升。

展望未來，隨着基數的抬高，中國外貿增速可能穩中有降，當前應避免匯率大幅波動對中國外貿尤其是出口的衝擊，同時，需要高度關注外貿出口企業持續升高的成本。