聯儲局放鷹　基金分析：第四季料開始減買債　籲減美股轉買周期股

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-17 19:00

美國聯儲局調高今年經濟和通脹預測，及料最快在2023年加息兩次。分析指，聯儲局今次給予鷹派語調，料減債將在第四季度開始，並籲減持美股，轉買周期股。

St. James’s Place Wealth Management亞洲投資主管Martin Hennecke接受訪問時認為，「目前美國赤字高企，去年赤字超3萬億美元，這將限制聯儲局空間。如果利率重回歷史平均水平，或會引發主權債務危機，因發債成本上升。由於聯儲局一直表示通脹風險不大而控制債息升勢，一旦主權債務危機出現，這令政府和聯儲局陷入利益衝突的局面」。

Martin Hennecke指，美國赤字高企，這將限制聯儲局空間。

美國赤字高企成聯儲局掣肘 通脹被市場低估

市場聚焦加息周期較市場為快，Martin特別提醒使用衍生工具的投資者要保持緊慎，勿太有自信去應對市場價格波動，更是不看好以槓桿方式買入任何定息及長期限定息組合。「要用分散投資方式應對風險，而一些可將價格傳導至消費者的企業可成為投資組合重要一員，可抵抗通脹風險。」

另外，他認為通脹及利率上升的可能性仍被市場低估，「由原材料及商品價格，至PPI及通脹數字，均見多個通脹訊號，並不認為是短暫」。他再指，中國同時面對價格壓力，雖然政府出手以行政手段將商品價格壓下來，但企業面對成本上漲持續，以節省成本來減少在最終產品的上加價的方法不會持續，預料最終企業會將成本上升大幅度地轉移予消費者。St. James’s Place Wealth Management於1991年在英國成立，去年資產管理規模達1,290億歐羅。

趙耀庭認為聯儲局對未來貨幣政策作出政策緊縮的暗示出乎市場預期，料聯儲局將在今年底或明年初的某個時候開始縮減資產購買規模，每月大約減少100至200億美元。 (Gettyimages)

最快第四季料開始減買債 每月最多減200億美元

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為聯儲局對未來貨幣政策作出政策緊縮的暗示出乎市場預期，料聯儲局將在今年底或明年初的某個時候開始縮減資產購買規模，每月大約減少100至200億美元。

他指，鮑威爾的語氣不像早前的寬鬆立場，他指經濟重新開放令消費走強並導致通脹上升。再者，他預計美國勞動力市場將在明年大幅改善，而且工資將上漲，失業率亦將下降，並愈來愈接受近期升溫的通脹壓力可能不僅僅是暫時性。「新興市場投資者應關注鮑威爾就『討論』縮減資產購買規模的言論，這意味縮減買債時間表已逐漸成型，其時間表最早可能會在下個月出現。受此消息影響，我預計美元短期內將走強。」美匯指數大升兩日，升至91.6水平，創近2個月高。

就新興市場，趙耀庭認為亞洲再次重演2013年美國收緊貨幣政策恐慌的可能性很小，因為許多亞洲新興經濟體的財政狀況比以前好得多，原因是其國家的經常賬戶更強勁，國內通脹更低。 「我們認為亞洲新興市場風險資產的任何持續下跌都可能是買入機會，並且一旦縮減預期已大致反映在價格之上，資產將會反彈。」

趙耀庭表示，縮減買債時間表已逐漸成型，其時間表最早可能會在下個月出現。受此消息影響，我預計美元短期內將走強。 (路透社)

與此同時，工銀國際首席經濟學家程實同樣認為，聯儲局做出了超出市場預期的鷹派語調，「基準情形下，預料縮减購債規模將於今年第四季度開啓，縮表和加息則將發生在2022年。值得注意的是，美聯儲政策改變雖然是一個循序漸進的過程，但變化的密度可能會逐步加快，變化的幅度可能也會逐步加大」。

程實認為，新一輪加息周期很大機會快於點陣圖的預測，而持續期可能將爲2年左右，整體利率未來上調空間將不低於2.5個百分點。面對正在到來的美聯儲政策改變，國際金融市場已經做出了一定反應，未來料將繼續調整。

Thomas Poullaouec 呼籲減持美股，因其估值已反映盈利復甦，預計周期股將繼續受惠於經濟增長加快。（美聯社）

看好價值及周期股 籲減持美股

普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec表示，「相比債券和現金，我們對股票保持適度偏低比重，因其風險與回報水平的吸引力較低，並容易受到經濟復甦放緩、政策支持消退、通脹上升及加稅的影響」。他籲減持美股，因其估值已反映盈利復甦，料防守性及增長型股份升幅有限，反而看好全球價值型股、美國小型股和新興市場股票，預計年内周期股將繼續受惠於經濟增長加快。

固定收益方面，Thomas Poullaouec表示仍然傾向於降低存續期風險，並增持高收益債券、浮息貸款和短期抗通脹債券等對信用和通脹敏感的板塊。普徠仕（前名：普信）成立於1937年，截至今年3月31日，集團管理資産達1.52萬億美元。

聯儲局主席鮑威爾在議息後指，通脹升幅可能較預期更高，而且升勢可能更加持久，但目前沒有關於縮減量寬的具體時間表。

美國聯儲局宣布聯邦基金利率維持於介乎0至0.25厘，每月購債1,200億美元的規模不變，符合預期。不過，聯儲局主席鮑威爾在議息後指，通脹升幅可能較預期更高，而且升勢可能更加持久，但目前沒有關於縮減量寬的具體時間表。

當局調高今年經濟和通脹預測，預計美國今年GDP增長7%，高過3月時估計的6.5%，而核心個人消費支出平減指數（Core PCE）預測今年升3%，高過3月時預期的2.2%，其Core PCE所上調升幅較GDP所上調的升幅為大。同時，從最新的利率點陣圖顯示，官員取態分散，但多看加息，並料最快在2023年加息兩次，合共半厘。