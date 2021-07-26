教育股遭監管血洗　市場未明尺度　宜設緩衝區轉身│財經評論

教育股遭洗倉式減持，成市場大跌市元兇，官方對教育行業整治力度超乎市場預期。市場對其行業一面倒看淡，認為甚或有退市風險。今日跌幅首四大的均是教育股，新東方（9901）、思考樂（1769）、卓越教育（3978）、新東方在綫（1797）大跌逾三成，新東方再大跌47%，兩日累跌近七成。



「內卷」一詞廣遍中國，學生們的「被動競爭」令學業壓力甚大。的確，中國補習社行業的廣告近年鋪天蓋地而至，情況有如近10年前的香港補習天王一樣，補習風氣盛極一時。中國補習費亦是昂費，一個學期花費於補習逾萬元人民幣的家庭比比皆是，市民負擔壓力甚重，同時，學業成效質素參差，令人垢病。

中國近年極力壓低民生費用，實在是有跡可尋，例如要內銀讓利降低手續費、以帶量採購來降低醫藥價格，同時又嚴治炒賣學房區，為三孩政策減低生育成本等等。

中國中共中央辦公廳、國務院辦公廳於7月24日印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，提到各地不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構，即不再發出新牌照及要定為非營利性質。。（資料圖片）

補習社定為非營利及禁止投資併購

中國中共中央辦公廳、國務院辦公廳於7月24日印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（下稱「雙減」），提到各地不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構，即不再發出新牌照及要定為非營利性質。校外培訓機構不得佔用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓，同時義務教育階段培訓公益屬性將強化，對培訓機構收費進行調控。

另外，學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作；上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得通過發行股份或支付現金等方式購買學科類培訓機構資產；外資不得通過兼併收購、受託經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股學科類培訓機構。

同時，「雙減」新規監管範圍廣及學前階段，不得開展面向學齡前兒童的線上培訓，嚴禁以學前班、幼小銜接班、思維訓練班等名義面向學齡前兒童開展線下學科類（含外語）培訓。

今日跌幅首四大的均是教育股，新東方（9901）、思考樂（1769）、卓越教育（3978）、新東方在綫（1797）大跌逾三成，新東方再大跌47%，兩日累跌近七成。

普惠性幼兒園成改革開始

本來，中國的民辦教育事業屬於公益性事業，與公辦學校一樣。然而，公立教育資金不足，需要由社會資金來彌補，所以便出現了資本進入教育體系之中，形成「教育雙軌制」。在2016年11月7日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議《關於修改〈中華人民共和國民辦教育促進法〉的決定》第二次修正），在第二章第19條將民辦學校的舉辦者可以自主選擇設立非營利性或者營利性民辦學校，但是，不得設立實施義務教育的營利性民辦學校。

資本入場引起市民對民辦營利的學校的追捧，一來師資質素較好，而且對老師的薪金和福利亦較好，二來校園環境較佳，惟一不足是學費昂貴。結果，在2018年，教育部有關學前教育的指導意見再次重申了推行「普惠性幼兒園」，將民辦幼兒園的商業投資行為變成一個公益事業，教育行業的整頓亦因而開始。同時，監管層本想整治K12教育，惟新冠疫情發生，促生線上教育，故延至現時才作出「雙減」新規，可見中國資本打開，亦有關閉的一刻。

在2016年，中國教育部增補《普通高等學校高等職業教育（專科）專業目錄》，將電競以「電子競技運動與管理」之名歸入體育類，使其正式進入高等教育範疇。（視覺中國）

中信証券：學科教育股或面臨退市

市場對教育股監管一事早已略聞風聲，惟未及監管考度如此猛烈。中信証券認為，培訓機構會朝向政策更加鼓勵的素質教育、職業教育、教育科技等方向轉型，並估計已上市的公司可能面臨退市或剝離學科類業務的風險。

該行預期，未來義務教育階段（K9）學科類培訓機構可能進入長期強監管時代，無論是經營或資本化均被限制，相信學前教育和高中學培訓同樣出現一定程度監管風險。中金亦指，就「雙減」意見落地，認為內地教培行業迎來目前的最強監管。

政策宜存時間緩衝，以其公司、教師及投資者轉身機會。

市場難明監管尺度 宜設時間緩衝

對於中國新推政策，市埸反應甚大，今日跌幅首四大的均是教育股。對於一個本來合法的行業瞬間變成受限制發展，甚至要求教培公司不可投資及收購，令市場難以理解監管尺度的鬆緊。

中國如此強力監管，殺得市場防不勝防。中國要對民生行業實施「微利」管理，在教育行業，如果要將K12教育學科類校外培訓機構定為非營利性質，對已交學費的家長如何是好？同時，又以新東方為例，逾3萬的教師的就業衝擊又會如何？

現時市場之存在學科補習的需求，乃父母欲為子女提供優質教育的供求所致，非單一公司所推動。同時，教育行業之中亦包含一連串的就業職位，現時學科類校外培訓機構不能有營利，對就業亦有影響，政策至少也可設時間整改成緩衝劑，讓行業和投資者有轉身空間。