聯儲議息美元指數曾跌穿92　1.2萬億美債到期　專家料收水遙無期

美聯儲議息後主席鮑威爾再放鴿，美元強勢扭轉。由近期屢試四個月高位，明顯下挫，今日不但失守93水平，午後更曾跌穿92，低位見91.9799，將本月全部升幅雙手奉還。專家指出，雖然美國的通脹問題嚴重，不過就業市道仍未恢復，加上8月份即將有1.2 萬億美元的國債到期，美國政府必須發行大量新債冚舊債，相信年內加息無望，同時美元指數料會受壓，重回89至93的區間橫行局面。

美國聯儲局結束一連兩日議息會議，維持利率及每月買債規模1200億美元不變。現時市場普遍預計，8月底將舉行Jackson Hole全球央行年會，聯儲有機會屆時公布何時削減買債。不過，鮑威爾於會後記者會表示，縮減買債要取決於未來就業及經濟數據，任何變動前會提早通知，又認為將按同樣的速度，縮減購買抵押貸款支持證券及國債。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，現時中美貿易關係下，中國不會願意如以往一樣大量買美國國債，因此，最終要承擔大批美債的，很大機會是聯儲局。（張浩維攝）

雖然美國通脹連續數月創十多年高位，不過聯儲局仍然反覆重申通脹是暫時性的，而且亦不願提出縮減買債時間表，原因為何?相信可以從兩個層面去解讀。第一個是美國企業的層面、第二個是聯儲局與美國政府的角度。

波音次季虧轉盈 金屬價升勢未有推高生產成本

從大型企業的角度看，維持低息環境及市場流動性，可助企業收復去年因疫情所承受的損失。舉例看美國波音公司，因全球旅遊封鎖，對製造飛機的波音構成沉重打擊，令到集團連續六個季度虧損，去年全年虧損逾118億美元創紀錄。

根據波音公司最新出爐的上半年業績，雖然今年初以來金屬價格屢創新高，不過並未有大幅提高企業製造成本。

8月美國即將有1.2 萬億美元的國債到期，必須發行大量新債冚舊債(資料圖片)

留意波音公司上半年產品成本，反而按年下跌近5%，至238.95億美元。另外，由於美國長期維持極低息環境，降低了企業借貨成本，這點也可從財務報告看到，資本利率開支下跌22%至1，800萬美元。兩項成本的下挫，為集團帶來更大的利潤空間。

今次是集團近兩年來首次錄得季度盈利。因此，對於這批在去年因疫情而損失慘重的製造業龍頭而言，既然物價上升並未會拉高其生產成本，那麼通脹偏高、而利率極低的環境，將是最有利企業收復去年的經營損失。

雖然金屬價格高企，不過波音公司上半年產品成本，反而按年下跌近5%(路透社)

第二方面，從美國政府的角度，維持現有貨幣政策，才可以化解現時的巨額財赤壓力。值得留意的是，8月份即將有1.2萬億美元的國債到期，美國政府必須發行大量新債冚舊債。若果聯儲局急於收水縮減買債規模，將會增加政府發債難度。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時表示，聯儲局現時不敢講加息，因為總統拜登正在力推基建政策，現時正是政府大增開支之時，財政部需要大舉發債籌錢。同時，8月份美國政府本來將有1.2萬億美元的國債到期，需要大量發行新債冚舊債。問題是，政府巨大的國債，誰會接手?

從美國政府的角度，維持現有貨幣政策，才可以化解現時的巨額財赤壓力(資料圖片)

承擔逾萬億美債壓力 聯儲局無力收水

首先，誰是目前市場最大的美債持有國?據美國財政部公布，日本在今年5月繼續位居美國國債的最大海外持有國，但所持美債減少106億美元，重返今年初以來的下跌走勢，總量降至1.266萬億美元。

至於，中國仍為美債第二大海外持有地，不過中國的持債量已經連降3個月，總量降至1.078萬億美元。

溫灼培指出，在現時中美貿易關係下，中國不會願意如以往一樣大量買美國國債，因此，最終要承擔大批美債的，很大機會是聯儲局。這個財政壓力令到美聯儲的貨幣政策空間大打折扣，不能急於縮減買債規模，更不用說加息。