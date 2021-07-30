恒生科指一周年破底　騰訊音樂判罰　教育股血洗｜巨子一周精選

恒生科指成立以來獲市場寄予厚望，視為「港版納指」，ATMXJ風頭一時無兩。不過本周指數誕生一周年，表現卻創新低，原因何在?重磅成分股之一的騰訊（0700），於上周再接一單新罰款，騰訊音樂遭監管機構要求整改，在三十日內解除獨家音樂版權，股價本周累計挫近10%。

教育股股價亦遭受血洗，受內地新推的「雙減」政策影響，投資者憂心未來行業將失去投資價值。據統計，今年至今，在美國、中國內地和香港上市的教育股市值已累計蒸發逾1200億美元。想知道監管機構未來會否對其他行業出手調控，請點撃下列《巨子icon》一周點評。

1、恒生科指破新低迎一周年 從五大升跌榜覓近期監管脈絡｜巨子股評

若能綜合去看五大升幅及跌幅股份，從最實在的市場股價表現，去理解近來接二連三的內地強監管措施及其思考脈絡，相信會較倉卒低位入市博反彈來得安穩(點撃看更多)

2、天賦所限 恒生科技指數難言反轉｜巨子股評

現階段網路釋放社會潛在購買力已經接近極限，京東、騰訊、阿里、美團這些企業幾乎不可能重現過去十年高增長的歷史(點撃看更多)

3、恒生科技指數一時受挫 長線投資價值依舊亮眼｜巨子股評

恒生科技指數之所以能夠聚攏大量中國核心資產，得益於中美博弈大背景下的中概股回歸潮(點撃看更多)

4、兩大因素致恒生指數創年內新低 抄底恐怕為時尚早｜巨子股評

股市即是宏觀經濟的晴雨表，也是貨幣的晴雨表。當貨幣供給保守時，投資者沒有鼓吹泡沫的彈藥，股市僅能反映基本面情況。所以港股的表現自然要遜於歐美地區股市(點撃看更多)

5、手持上萬億股票 騰訊的投資已成「雙刃劍」｜巨子股評

隨着持有的上市公司市值不斷增加，且投資收益的盈利佔比持續上升，騰訊的投資屬性將削弱其科技屬性(點撃看更多)

6、教育股血洗 地產、醫療要小心 中央圈定「微利行業」| 巨子股評

中央在對教育和住房領域大刀闊斧的改革幾乎同步。而且，改革的邏輯都很相似。以下三點信號尤為需要重視。首先，去槓桿和反壟斷(點撃看更多)

7、資本恐慌出逃 在線教育何去何從｜巨子點評

基金經理們也更早地嗅到了風向的變化。明星投資經理張坤管理的易方達亞洲精選基金，今年一季度尚重倉持有好未來及新東方-S股票，分別佔其持股份額的第5及第8位，而二季度的持股中已全部清空教育股票(點撃看更多)