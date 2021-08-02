內地PMI差中港股市逆升　林樵基：最快今季降準　大水漫灌難重演

內地7月官方及財新製造業PMI雙雙下跌，跌至去年2月及5月以來低位，不過中港股市今日都不跌反升。當中內地A股表現較佳，反映投資者憧憬內地有望加大「放水」支撐經濟，特別是上周人行通過逆回購操作，罕有地全周投放400億元人民幣，加劇市場預期新一輪寬鬆周期已經開始。不過，投行及分析師皆認為，市場高估了人行貨幣政策扭轉的力度，認為貨幣政策只是繼續穩中偏鬆，大水漫灌難重演。

內地7月官方及財新製造業PMI雙雙下跌，不過中港股市今日都不跌反升，反映投資者憧憬內地有望加大「放水」支撐經濟(巨子製圖)

官方及財新PMI一致顯示製造業增長放慢

今日公布的7月財新中國製造業PMI下降1個百分點至50.3，低過市場預期，為去年5月以來最低，走勢與官方製造業PMI一致，官方的7月製造業PMI錄得50.4，按月下降0.5，為去年2月以來最低。

今次的PMI 數據，可以看出受疫情影響，出口訂單增長放慢問題逐步浮現。期內財新PMI 的分項數據當中，新業務總量重現下降，為14個月以來銷量首次下降，成為總體指數下降的主要因素。

人行已於上月全面降準，加上上周通過逆回購操作，罕有地向市場放水400億元人民幣，都加劇市場對貨幣政策轉為寬鬆的期望。(資料圖片)

A股三大指數抽升2%至2.6% 憧憬人行「放水」

雖然製造業數據增長放慢，不過從股票市場的表現，卻是另一番光景。今日內地A股市場三大指數抽升2%至2.6%，當中滬深300 指數的升幅最高；至於本港股市亦跟隨向好，不過升幅較為遜色，恒指指數及科指分別升1.1%及0.2%。

升市的原因是投資者憧憬內地有機會加大「放水」，以支持下半年的經濟增長。特別是人行已經於上月全面降準，加上上周通過逆回購操作，罕有地向市場放水400億元人民幣，都加劇市場對貨幣政策轉為寬鬆的期望。

中金指貨幣政策將維持穩中偏鬆

不過，投行則認為市場對貨幣政策轉向的預期是過度的。中金報告指出，下半年經濟明顯下行的可能性不大，信用風險繼續釋放，但目前沒有看到顯著惡化的態勢。因此，貨幣政策穩中偏鬆的態勢沒有變化，但預計不會大幅寬鬆。實際上，鬆貨幣的幅度既要看緊信用的程度，也要看寬財政的幅度，如果緊信用比較明顯，鬆貨幣的力度也將加大，但如果寬財政的力度比較大，那麽鬆貨幣的力度可以相應減少。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時指出，人行有機會再次下調存款準備金率，時間或會為今明兩個月。

光銀林樵基指發債高峰期來臨 料本季有機會再降準

對於內地經濟前景，光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時指出，認為經濟「三頭馬車」當中（即是出口、固定投資及消費），由於出口增長料會放慢，所以下半年的經濟重心，會轉為加大內需及固定投資。

上半年內地的出口增長數據增長佳，國統局數據顯示，上半年內地出口總值至9.85萬億元，按年升28.1%，較2019年亦上升23.8%。不過他預期下半年出口增長將會放慢，因此對固定投資及內需消費的倚重會更加大。

在固定投資方面，下半年是內地地方政府的發債高峰期。他認為政府仍會依賴地方債去支持經濟投資，因此，為了應對債市需求，以及支持中小企的資金需求，相信人行有機會再次下調存款準備金率，他預期時間或會為今﹑明兩個月，因為能夠配合發債高峰期。

今年地方政府發債淨額估算 (資料來源：中金公司)

統計指下半年專項債淨發行量合計2.6萬億

不過，不要單純以為人行下調存準金率就是全面「放水」，亦要結合內地的政府發債規模及資金面情況一同計算。

據中金公司統計，今年第三季及第四季，將會是內地專項債淨發行的高峰期，金額料分別達到11,563億及14,612億，料較上半年發債規模高出一倍（詳見上表）。

對沖MLF到期 上次降準放水規模「打折」

回看7月份人行的全面降準，表面上「放水」規模是1萬億元（人民幣‧下同），不過，不要忘了當月有4,000億中期借貸便利（MLF）操作到期，結果人行未有全額續做該批MLF，只是續做了1,000億元MLF，亦即是將收回了3,000億元中期資金，部分抵銷了全面降準所釋放的資金量，亦即是令淨釋放資金量「打折」降至7,000億元。

本月人行將會有一筆7,000億元人民幣MLF到期，林樵基預計人行不會透過MLF向市場放水，只會用相同額度重做MLF，以避免向市場釋放出會過於寬鬆「放水」的錯誤方向。

日前，人民銀行召開下半年工作會議，要求堅持不搞「大水漫灌」的貨幣政策，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率穩定，以穩健的貨幣政策支援實體經濟。