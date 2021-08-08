「精神鴉片」或「千億產業」　差別只在一念之間

中國官媒《新華社》旗下的《經濟參考報》8月3日發布了一篇以「『精神鴉片』竟長成數千億產業」為題的文章，當天上午港股及A股市場的遊戲相關公司，如騰訊、網易、B站、三七互娛等股價崩盤，騰訊一度跌超10%，不過當天中午就峰迴路轉，該篇文章從原始來源被下架，讓這些「受災户」在當日下午跌幅收窄，不過騰訊也因此從「亞洲市值王」的寶座跌落，拱手讓給了台灣的「護國神山」台積電。

中國官媒經濟參考報刊出一篇指責電子遊戲為「精神鴉片」的文章，引發廣大爭議。（截圖自經濟參考報）

遊戲領頭羊「切香腸」自保 自曝格局短淺

該文章下架後，又在當日下午重新上架，並且將標題及內文提及「精神鴉片」、「電子毒品」的過激字眼悉數刪除，整個過程發生了什麼事情不得而知，但是可以想見中國證監會應當是相當不高興的，因為它前一周才會見各大投資機構，苦口婆心的安撫投資機構不再恐慌。

前陣子中國政府大刀闊斧整治了以滴滴出行為首的網路行業、教育培訓等行業，引發了中概股極大的估值重挫，各大投資機構都在瑟瑟發抖的猜測下一個被整治的行業為何，一般揣測「花落」遊戲產業的可能性極高。《經濟參考報》的文章一出就讓投資機構產生「遊戲產業真要被實錘了」的心態，恐慌性的甩賣手中股票，才剛安撫完投資者，不到一周的時間就搞出這樣的狀況，中國證監會心中的苦悶當是有口難言。儘管8月4日之後，上市的遊戲產業又回血了，證明前一日的甩賣只是恐慌情緒一時爆炸，但是懸在中概股頭上的達摩克利斯之劍仍未落下，中國政府想要整治產業的決心仍然堅定，包括企業、投資人等都還恐懼未消。

騰訊推出「雙減、雙打、三倡議」草案，意圖透過限制未成年用户求自保。（中新社）

為了求自保，騰訊推出了針對未成年人用户「雙減、雙打、三倡議」的草案，雙減為「減時長」和「減充值」，限制未成年用户在線遊玩的時間，並且禁止在遊戲中課金；雙打為「打擊身份冒用」、「打擊作弊」，清查未成年用户冒用成年人身份證件註冊、打擊用户通過第三方平台買賣成年人帳户的情況；三倡議則是暢行全產業進一步強化遊戲房沉迷系統，深化對遊戲適齡評定和實施機制的研究，以及全面禁止未滿12歲小學生進入遊戲的可能性。騰訊此舉是否會被中國官方和民眾接受不得而知，不過作為中國的遊戲領頭羊企業，率先拋出並掌握議程來尋求止損，此種心態是可以想見的。

騰訊敢於率先拋出此議題，主要是因為未成年人用户佔比不高，對其營收影響有限，稍微「自宮」一些，並且率先將議題設定好供官方參考，等同先劃好防火牆，對騰訊來說自是利大於弊。不過騰訊此舉也等同承認《經濟參考報》文章指出遊戲對未成年人有不良影響的說法，用這種切香腸的方法來「止損」，剝奪未成年人接觸遊戲的權利，這樣頭痛醫頭、腳痛醫腳的作法，真的就能讓遊戲產業擺脱「精神鴉片」、「電子毒品」的罵名嗎？

「精神鴉片」源於價值觀差異

遊戲的產生，是源自於人類心中想要寄情於某些事物，來暫時擺脱對於現實生活的苦悶及壓力，抒發內心苦悶，這是一種很樸素的需求，而一旦有需求產生，便會有供給，這是基本的經濟原理。隨着時代演進，科技進步，人類尋求寄情的事物和行為也有所變化演進，從最原始的武裝械鬥、「人與人的連結」，後來演變成書畫、說書、嬉戲，較為負面的毒酒賭，再後來演化成電視電影，到近來的電子遊戲，都是源自於感情寄託、抒壓等需求而生，可以說只要人類還存在這些需求，這些形式就會不斷的變化演進。

而對於電子遊戲「精神鴉片」的批判，則更深層的反應了世代之間價值觀的差距，老一輩的群眾在其成長過程中未曾接觸電子遊戲，這對他們來說是新的、難以理解的事物，而人性就是天生會對生活經驗以外的事物容易產生拒斥，可以說老一輩的人就是不由分說的搶佔道德制高點，直接對其開砲，問題是這些老一輩的人可有能力去識別什麼是「好的遊戲」？

電子遊戲所能承載的正面功能

舉例來說，中國民間膾炙人口的歷史經典故事《三國演義》，早年通過書卷、戲曲的方式，成為許多人們心中依託寄情的對象而流傳於世，而隨着傳播方式演進，《三國演義》也透過電視劇、電影、動畫等方式呈現，以新的媒介繼續流傳，而時至今日，《三國演義》也同樣繼續透過電子遊戲的方式，諸如日本光榮公司（Koei）的「三國志」系列，持續深植人心。儘管過程中也有一些衍伸的「副產品」出現改變了三觀，例如「三國無雙」、「一騎當千」等以三國為名，但世界觀迥異於《三國演義》的作品，但是這也僅是演變過程中透過創意激盪產生的延伸作品，反而更容易讓人從不同的視角檢視《三國演義》這部經典作品，令其持續發光發熱。

膾炙人口的中國經典故事三國演義，歷經數百年的傳承，至今以電子遊戲的形式繼續流傳。（台灣青鳥互娛有限公司提供）

再從另一些層面來看，電子遊戲若內容設計得當，也有助於進行教育、理論學習等功能，例如「模擬城市」（Simcity）系列，可以透過遊戲的方式讓玩家對於城市規劃、城市經濟運作的原理，諸如交通系統、公用設施、住宅商業工業用地規劃等如何影響城市運作，有更深層且直觀的了解，也有助於培養對於複雜事件的運算及處理能力。

上海米哈游出品的原神，透過內容設計和技術展現，以及不惜重本融入在地的精神，在許多地區成為受歡迎的手遊。（原神官網）

而再從更宏觀的層面來看，中國的手機遊戲市場尚處於「野蠻成長」的階段，發展速度非常迅速，近期也出現了一些更注重內容涵養的作品，若運用得當也可成為對外輸出軟實力的工具。比如上海米哈游出品的「原神」，儘管來自具有特定偏見玩家的批評不少，遊戲本身也有諸多仍需改進之處，但透過精美的建模和美術設計、劇情安排，不惜成本的聘請中、日、韓、美的配音員配音，在開放式地圖給個別角色設計不同場景的AI運算，藉此打入了中國大陸、台灣、日本、韓國、歐洲及美國等地的市場。而特別要提的是，「原神」透過聘請日本高人氣聲優如優木碧、田中理惠、齋藤千和等，殺入了生態圈封閉的日本遊戲市場，成為與日本當地手遊「賽馬娘Pretty Derby」（ウマ娘プリティーダービー）在課金榜上不分軒輊的手遊，這證明了中國的企業其實是有實力、有辦法做出注重內容，能對外輸出文化及軟實力的遊戲。

中國企業已經證明有能力運用國際通用的遊戲引擎（例如Unity）來製作有內容的遊戲，也透過共享遊戲素材及開發經驗，豐富了遊戲引擎的內容，這也是另一種在技術層面上，對外進行軟實力輸出的方式。

兩岸業者皆缺乏內容經營管理及改善用户體驗

話鋒再轉回被點名的當事者騰訊，其提出的議程皆為「切香腸」求自保，但是對於真正的源頭的內容經營管理、改善用户體驗等，卻是置若罔聞。騰訊推出的遊戲生態平台「We Game」，內容包含各式影響用户體驗的彈出式廣告，對遊戲廠商利益抽成分配不均，一心想的是如何薅羊毛抽取利益，而對比國外同類型的平台「Steam」，則少了影響體驗的彈出式廣告，與遊戲廠商的利益抽成也尚稱均衡，並有相當公平的評分系統及DLC更新機制，打造出的環境明顯好過台「We Game」，也讓「Steam」得以擁有極佳的市佔率。

騰訊推出的「We Game」平台使用觀感不佳，被認為難以和「Steam」競爭。（截圖自We Game）

「We Game」與「Steam」的比對並不僅僅只是個案，綜觀而言也是中國大陸、台灣地區與國外對比的差距，長期來說中國大陸及台灣的遊戲，仍就將盈利的刺激點放在課金出神裝、神角等方面，其核心想法仍處在要在短期內採取刮脂策略讓利潤極大化，缺乏對內容長久經營、細水長流的想法，這讓遊戲難以對用户產生長時間的黏着性，也是陸產遊戲多數無法與外國遊戲匹敵的癥結之所在。

而台灣的遊戲產業狀況更糟，遊戲業者僅能引進並代理外國遊戲，內容轉譯及客户服務品質參差不齊，而自產的手遊多為「明星三缺一」、「德州撲克」等牽涉賭博、僅須換個皮膚的遊戲，對於有所內容的遊戲並無意多加琢磨，相關產業淪為死水；而電腦遊戲方面，雖有如「返校」之類遊戲得到反響，但遊戲本身技術含量不多，且市場受眾鎖定具有特定政治立場者，顯示台灣遊戲業者想在內容「破圈」難度不小。

若遊戲廠商僅是將電子遊戲作為「僅僅是薅羊毛的工具」，不重視發揮電子遊戲所能承載的文化載體、教育功能，忽視內容經營，只想着讓使用者掏錢，這樣的產業是難以永續發展的，電子遊戲也難擺脱罵名，更讓作為領頭羊企業的騰訊僅僅只能是個專門欺負自家人的「窩裏橫」，這樣的發展模式不僅僅是對遊戲產業，對整體中國的形象也是嚴重的負面傷害。

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