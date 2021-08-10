美國官方就業數據亮麗背後　財富不均及製造業難題尚待化解

美國最新公布7月非農就業報告優預期，新增就業人口增逾94萬人，失業率降至5.4%。標準普爾全球評級首席美國經濟學家認為，報告反映市場最期待的「金髮美女」經濟狀態（Goldilocks），即是工資增長不算太高；同時就業增長亦不算低。然而，在亮麗的就業數據背後，仍發現美國的勞動力市場，存在了產業過分側重於服務業及金融業之上；製造業動力不足；以及勞動資源分配不公的問題。

餐飲消閒業是新增職位最大功臣

7月非農新增就業人口增逾94萬人，主要功臣是餐飲消閒行業，佔新增職位的超過40%，報告指出該行業的人工按年增幅約為3%。3%這個升幅，是跑輸美國通脹的（美國最新的通脹數據達5.4%），意味工人得到工資增長，其實追不上物價上升的速度，實際上仍是處於「荷包縮水」的情況。

經濟學家認為，7月非農就業報告反映市場最期待的「金髮美女」經濟狀態(Goldilocks)。（德國田徑運動員施密特IG @alicasmd）

而在今年得到豐厚加人工機會的，並不是這批為非農就業人口貢獻最多的勞動行業；反而是一眾因為美國無限量寬而獲利豐厚的華爾街金融人員。

金融投行業狂加薪 高盛初級員工加人工30% 力壓其他行業

近期華爾街多間銀行近期公布業績後，都不約而同地宣布會向員工加人工及增花紅。舉例摩根大通的初級員工薪資上調18%，至10萬美元；美國銀行和富國銀行在今年早些時候，都向這批新入職員工的年薪提高了1萬美元。

高盛據報亦會把入職第一年的分析師的基本工資，提高到11萬美元，較之前8.5萬美元的起薪提高了近30%。第一年助理的薪水將從12.5萬美元升至15萬美元。

金融投行業為是聯儲無限寬鬆的主要得益者(資料圖片)

金融業是聯儲無限寬鬆的主要得益者

為什麼在新冠疫情仍然沖擊全球經濟之時，一眾金融業從業員的薪酬待遇，會遠勝其他正在復甦的行業呢?是因為金融業才是美聯儲在疫情間推出一連串的非常規措施的主要受惠行業。

從一眾美國投行的業績可以看到，在疫情下金融投行的盈利持續上升，當中高盛今年次季盈利更創紀錄第二高。高盛盈利53.47億元美元，按年增長26.14倍，每股盈利15.02美元，勝預期；摩根大通第二季賺114.9億美元，按年升1.7倍，每股收益同勝預期。

盈利的動力主要是受惠美國聯儲局的極其寬鬆貨幣政策，其中無限量寬措施，令到聯儲資產負債表翻了一番，由2月疫情前資產總值約4萬億美元，數月內急升至7萬億美元，最新金額已經超過8萬億美元，結果是銀行的資金成本急跌，享有更為寬鬆的放貸及投資空間。

聯儲局負責銀行監管的副主席夸爾斯，主導了對2008年金融海嘯後所推出防範限制進行鬆綁。（Reuters）

同時，聯儲局負責銀行監管的副主席夸爾斯，在任期間主導了對2008年金融海嘯後所推出防範限制進行鬆綁，當中最主要的是放寬了遏制銀行投機性投資的沃克爾法則（Volcker Rule），分析指修訂對銀行附屬公司間互換交易的保證金豁免，可能為華爾街騰出約400億美元的資金。因此對銀行業的營運有很大的支持。

不過，此項改革一直存在爭議，民主黨人認為此舉使沃爾克規則被「嚴重削弱」，並有「重蹈2008年金融危機覆轍的風險」。

回頭一看，2008年金融海嘯，正是由美國次級房貸爆煲，雷曼兄弟宣布破產、美林投資銀行被美國銀行併購等一連串金融事件所觸發的。其後，更引發了2011年的佔領華爾街運動，運動的源起是示威者認為華爾街的金融機構造成了社會的分配不公，抗議世界財富掌握在前1%的人手中，佔據了國家權力和財富，並向政府主張改革美國的金融體制、對富人增稅等行政政策。

美國總統拜登力推一萬億基建計劃，嘗試改善多年來的製造業結構性問題。（資料圖片）

十年過去，從現在的美國經濟數據來看，其貧富懸殊問題和當年有過之而無不及，特別是聯儲局的寬鬆貨幣政策，加劇了有資產者的財富效應，加劇了社會的貧富懸殊，這個源自於側重金融服務業、而輕視製造業的經濟結構性問題，是必須由政府承擔及推行改革才可解決。

美國現任總統拜登，正馬不停蹄推動其一萬億億美元基建計劃，計劃其中1,100億美元用於建設高速公路，660億美元用於建設鐵路，650億美元用於擴大寬帶網絡建設等，並會令未來十年內聯邦預算赤字增加約2,560億美元，現時法案已經獲得美國參議院投票批准現時正邁向最後表決階段，能否改善多年來的製造業結構性問題，值得各界關注。