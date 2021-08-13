恒大（3333）擬賣產救亡　內地經濟數據遜預期｜巨子一周精選

內地近期公布多項經濟數據，包括進出口增長，社會融資以及新增貸款等，皆遜預期，第三季以來經濟下行壓力漸增，市場開始憧憬人行貨幣政策有望寬鬆，有社科院研究員更提出減息時機已到，消息亦刺激內地A股低位回穩，本周上證指數及滬深300指數分別累計升近2%及0.5%，是連續第二周向上。

內房股恒大（3333）的債務問題再成焦點，集團已經公布研究出售旗下恒大物業（6666）及恒大汽車（708）部分股權，早前《巨子ICON》已經率先披露消息指，恒大物業將售予由萬科（2202）牽頭的企業。想了解更多請點閱下列《巨子Icon》一周點評。

從中央對處理恒大債務的進程來看，比起海航，中央的處理手法更似處理蘇寧一事。（羅君豪攝）

1、恒大擬出售資產 更似處理蘇寧手法│企業熱評

從現時來看，中央對處理恒大債務的進程來看，比起海航，中央的處理手法更似處理蘇寧一事。雖然要將公司權益出售，失去部分控制權，但可以換取流動性（閱讀更多）

2、甩賣資產自救 中國恒大告急｜企業熱評

不論誰接盤，當下最重要的是如何快速打通融資渠道，度過財務危機，提振投資者信心。否則，因處理不好債務而引發金融危機甚至引起多米諾骨牌效應，這是中國當局最不願意看到的（閱讀更多）

3、內地減息呼聲再起 拆解減息VS降準 誰更符央行思維｜巨子點評

有社科院研究員提出，目前是中國下調利率的好時機，理由是美國的貨幣政策尚未進入緊縮周期，同時國內需求仍不足。不過，若仔細拆解人行近期的貨幣政策及背後邏輯，減息相信不是首選（閱讀更多）

4、PPI與CPI剪刀差再創新高 貨幣寬鬆政策可期｜巨子點評

CPI漲幅小幅回落、PPI反彈，結構性物價反映國內面臨結構性問題與經濟復甦不平衡。當前國內經濟首要任務還是防疫與支持內需。因此貨幣政策上可能存在一定的放鬆空間（閱讀更多）

5、7月中國銷量按月降7成 特斯拉開始走下神壇？

近兩年來，傳統車企和中國造車新勢力給特斯拉帶來了巨大壓力，這兩大外部力量不斷進階新能源車領域，蠶食着新能源車市場（閱讀更多）

6、軟銀利潤遭監管風暴侵蝕 孫正義仍然看好阿里股價反彈｜企業熱評

孫正義表示，願景基金有23%是投資於中國，但基金並未倚賴特定區域，投資相當均衡。作為全世界最成功的投資公司之一，軟銀對於科技公司的態度備受關注。他稱中國科技業者正陷於困境但表現良好，股價應該會回升，而隨着事態明朗化，將恢復在中國積極投資（閱讀更多）

7、蘋果汽車與韓國企業頻繁密接 中國供應鏈機會渺茫│企業熱評

蘋果公司暫時不會像特斯拉（Tesla）一樣建造Apple Car工廠，因此依託傳統車企來實現Apple Car的量產無疑是優先選項。具體到韓國市場來看，現代汽車、起亞汽車在傳統汽車產業裏均處在領先的梯隊裏，經驗豐富（閱讀更多）