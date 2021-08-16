比亞迪挫7%及理想創新低　最新出爐數據反映　雙重因素打撃汽車業

今日汽車股明顯跑輸大市，剛於上周回港上市的新能源車股理想汽車（2015），急挫7.2%創上市新低同業比亞迪（1211）、吉利（0175）及長汽（2333）亦下挫4%至7%。據今日內地發布的7月工業數據顯示，汽車製造業的行業增加值按年續挫8.5%，是41個工業種類之中，跌幅最大的行業，另一方面，商務部及汽車行業數據亦顯示，新車零售額出現倒退，是今年來首次，可見汽車業正受到成本上升及銷售下滑雙重因素打撃。

內地汽車業工業增加值及銷售數據同時走弱(資料來源：國家統計局)

汽車工業增加值倒退8.5% 41個行業中跌幅最大

內地今日公布零售銷售及固定投資等多項經濟數據，反映第三季以來經濟下行壓力加大，其中7月規模以上工業增加值按年增長6.4%，較6月回落1.9個百分點，低過市場預期，亦是去年8月以來最低水平。

分項數據顯示，在41個工業種類之中，只得6個是錄得工業增加值持平或倒退的。當中跌幅最大的行業，是汽車製造業，按年跌8.5%，不但連續第兩個月下跌，而且跌幅有所擴大（詳見上表）。

數據反映出，面對今年以來汽車芯片短缺、以及金屬價格上升等雙重不利因素打擊，推高了製車業的成本，同時零售市道復甦未及預期，限制了車廠的加價空間。

拆解分項數據會發現，7月汽車業零售額倒退1.8%，是今年首次出現倒退。(資料圖片)

汽車業零售額今年來首次倒退

至於從另一項數據，亦可以反映內地汽車業正面臨銷售壓力。7月份的內地社會零售銷售按月回落7.1%，已經明顯超出了季節性因素的解釋範圍（2020年7月按月回落4.1%，2019年7月按月回落2.4%）。

拆解分項數據會發現，7月汽車業零售額倒退1.8%，是今年首次出現倒退。是項數據亦可以呼應上周內地商務部發言人所指的情況，就是新車銷量增長承壓，逐步傳導至零售終端。

商務部指出，新車銷量增長承壓，逐步傳導至零售終端。（AP）

官方及行業數據顯示汽車銷售呈弱勢

商務部消費促進司負責人引用數據指出，7月零售終端新車銷量199.1萬輛，按年下降3.9%，是今年首次出現負增長，不過降幅明顯小於生產企業新車銷量下降速度（7月生產企業新車銷量186.4萬輛，按年下降11.9%）。

除了政府官方數據之外，汽車行業協會的數據亦顯示出銷售轉弱的跡象。據乘聯會數據顯示，7月份總體市場的SUV零售量為693,616架，不但較去年同期下跌5.2%；亦較上個月下跌3.7%；產量方面，按年下跌11.6%；按月亦下跌0.3%。

汽車業正受到成本上升及銷售下滑雙重因素打撃。（路透社）

專家指憂慮消費受打撃 不宜急於低吸車股

永裕證券董事總經理謝明光接受訪問時表示，今日汽車股的跌勢，明顯是受累內地今早公布一系列的經濟數據遜預期所影響。他指出雖然個別上市車企的月度銷售仍然理想，不過現時內地整體經濟下行壓力增加，會對居民消費造成打撃，將會影響到汽車銷售表現。

他又表示：「汽車股早前到新能源電池、刀片電池等憧憬推動，例如比亞迪過去兩星期累升逾15%，市盈率已經炒高至140倍，現時股價回落調整相當合理，投資者不宜急於入市」。