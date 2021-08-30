長城績後升7%專家料破頂在望　工信部首次發產業報告憧憬國策扶持

內地科網行業的監管政策接二連三出台，令投資者卻步；市場目光轉吼一些受國策支持的行業，除了潔淨能源行業之外，汽車行業也是獲政策支持的「實業股」。一份《中國汽車產業發展年報》在上周發布，是內地工信部首次對汽車業發產業報告，相信新能源汽車續成國策重點支持產業。一眾中資汽車股近期公布業績，當中發盈喜的長城汽車（2333），於業績公布後股價急升近7%，獲專家看好破頂在望。

工信部上周發布《中國汽車產業發展年報（2021）》，是首次就汽車業發表產業報告（資料圖片）

工信部官員指研究支持新能源汽車發展政策

工信部上周發布《中國汽車產業發展年報（2021）》，是首次就汽車業發表產業報告，未來將逐年刊發。

《年報》分為總括篇、汽車市場篇、汽車產業篇、行業管理篇和發展效益篇五部分。當中提到，受新冠肺炎疫情的影響，2020年汽車市場銷量2,531萬輛，按年下降1.9%；相較之下，同年美國、日本、德國的汽車銷量按年下降15.2%、11.5%、18.6%。

新能源汽車市場則持續增長，去年全年銷量136.7萬輛，按年增長10.9%，連續六年位居全球第一。

工信部裝備工業一司副司長郭守剛表示，會一方面密切監測行業運行情況，採取多種必要措施，努力保障汽車產業鏈供應鏈穩定。另一方面，研究支持新能源汽車、智能網聯汽車加快發展的政策舉措，提高技術創新能力，完善支持政策體系，營造良好產業發展環境。

黃偉康（中）提到選股策略上，市場棄新轉舊，改吼傳統車企。（余秉峰攝）

多國訂禁售汽柴油車目標

安里證券主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時表示，新能源汽車是不但是內地扶持行業，亦是歐美多國的環保政策之一。

歐盟正推動2035年起禁售汽柴油車，以對抗氣候變遷。計及早前美國加州等提出的禁燃油車計劃，全球已有22個國家和地區宣布了具體的時間表。亞洲方面，中國訂下2025年生產700萬輛電動車的目標，因此，行業發展潛力巨大。

黃偉康：投資風格出現轉變 市場棄新轉舊

不過，他提到，市場資金在選股方面，出現了一個「棄新轉舊」的風格轉變。

今年初，資金傾向流入多間「造車新勢力」股份，即是中資新能源車股的三大代表理想、小鵬及蔚來；以及美股的TESLA（特斯拉）。

據行業統計，上半年Volkswagen在全球電動車銷量達 332,000輛，緊迫市佔率第一位的Tesla 。（Reuters）

不過，現在情況卻出現變化，隨著傳統車企亦加快腳步，搶攻新能源車市場，特別是Volkswagen的新能源車款十分受市場歡迎。因此，吸引資金逐步由估值升至天價的「造車新勢力」股份，轉投傳統車企。

根據汽車業統計數據，上半年Volkswagen在全球電動車銷量達 332,000輛，緊迫市佔率第一位的Tesla （其銷量為386,000輛，全屬電池動力車）。

他指出：「Teala的市值，已經升至超過一間傳統車企、甚至數間傳統車企；倘若市場發現傳統車企亦可以生產出吸引的新能源車款，資金自然棄新轉舊，流向估值更吸引的傳統車企。」

長汽本月內地成都車展上，推出12款新車，吸引市場目光。（路透社）

長汽獲大行唱好 美銀摩通齊看40元

黃偉康認為，同樣的情況，亦正在中資汽車行業發生。在一眾傳統中資車企中，他點出長汽有機會在業績之後，股價創新高，突破40元。

長城汽車公布中期業績，一如盈喜公布，上半年純利35.29億元人民幣，按年升2.1倍。收入達619.28億元人民幣，按年升72.36％，毛利率按年升1.53個百分點至16.25％。擬每股中期股息派0.3元。

摩通發表報告稱，管理層在績後電話會議，提出非常進取的經營目標，包括海外及本地銷售目標、發展自家技術等。預期在新型號面世前，長汽的投資及開支如研發、行銷方面會增加，不過，長汽在產品組合、品牌定位不錯，能維持盈利能力，該行將長汽目標價由35元上調至40元，維持增持評級。

美銀證券發表研究報告，上調長汽2021至23年盈利預測分別2%、3%及2%，目標價由35.7元升至40元，評級維持買入。

成都車展長汽推12款新車 獲券商看好

業績之外，長汽本月內地成都車展上，推出12款新車吸引市場目光，包括坦克、歐拉及哈弗等五大品牌如。當中，品牌新科技旗艦SUV——哈弗神獸獲市場歡迎。華西證券表示，新車週期助推高收入及利潤，公司有望以高性價比哈弗品牌連續衛冕SUV銷售冠軍。

比亞迪中期純利按年跌29.4％，遜市場預期

比亞迪業績遜市場預期

至於另一間於近期公布業績的車企，還有比亞迪（1211），不過其業績不及市場預期。集團收入按年升53.6％至891.31億元人民幣，純利按年跌29.4％至11.74億元人民幣，低於市場預期。比亞迪表示，受大宗商品等原材料上漲影響，集團整體盈利能力受到一定影響，而純利下跌主要因為產品結構變化和毛利率下滑所致。

雖然最新業績不及市場預期，不過黃偉康認為，比亞迪仍然是新能源車的強者，認為比亞迪的新能源車電池業務，仍是相較同業的優勢之處。

大行看好刀片電池增長

野村指出，比亞迪上半年受成本壓力和來自比亞迪電子的盈利貢獻下降所拖累，令表現受限，但公司核心業務仍有強勁增長潛力，且有多項推動因素，包括電動車銷售增長、刀片電池獲其他品牌採用。該行將比亞迪目標價上調至313.4元，評級「買入」。

針對刀片電池產能，高盛早前曾估計，集團刀片電池產能會由去年底的20GWh（吉瓦時），提升至今年底的75GWh，即按年大升2.75倍。