騰訊跌穿500元　重蹈2018年覆轍 ?　遊戲業務重要性今非昔比！

騰訊在過去兩周累計反彈10%後，今日出現明顯的調整。騰訊全日急挫8.5%，創下逾一個月以來最大單日跌幅，近低位收市見480元，失守500元大關。一眾手遊股亦一同下挫，內地網遊二哥網易股價更瀉11%。手遊股板塊一片風聲鶴唳，主因市場有消息傳出，內地將會加強對網絡遊戲監管，甚至會停止審批新遊戲，倘若屬實，將是2018年以來再度停止審批新遊戲。



騰訊及網易等遊戲企業，遭內地國家新聞出版署等部門負責人約談，觸發今日跌市。（美聯社）

跌市源起於上日約談

所謂空穴來風，未必無因。昨日騰訊及網易等遊戲企業，遭中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人約談，當局會後指出，要求嚴格執行向未成年人提供網絡遊戲的時段時長限制，不得以任何形式，向未成年人提供網絡遊戲帳號租售交易服務，這些企業或平台要自覺抵制不正當競爭，防止過度集中甚至壟斷，應該將重心放在推動科技創新等方面。

不過官方未有公布任何實際的監管措施，要求內地網遊企業遵守；亦未有表示將對遊戲審批過程，進行任何變動或更改。

騰訊延遲推出《英雄聯盟手遊》（官方圖片）

騰訊宣布延遲推出《英雄聯盟手遊》

然而，有關騰訊的負面新聞，在今日接連出現。

先有騰訊旗下一隻獲投資界寄予厚望的手游，宣布延遲推出。集團原訂於下周三（15日） 推出《英雄聯盟手遊》，此為多人在線戰術競技遊戲，不過最新已經將發行時間，延後至國慶假期後。

據報內地「加辣」遊戲監管 傳暫停審批新網遊

雪上加霜的是，在今日下午3時左右，《南華早報》引述消息人士報道，指內地政府為施解決未成年人的遊戲成癮問題，將會暫停審批所有新網絡遊戲。另一個消息指出，內地今年上半年新遊戲的審批，有點過於激進，因此將暫停審批新遊戲，不過現時尚未決定會停止審批多長時間。

此外，掌管內地遊戲審批權力的國家新聞出版署，現時未有公佈8月份的獲批遊戲名單，打破了以往會於每個月中旬或月底公佈新授權遊戲的慣例，亦加劇市場對內地將會停止批出新遊戲的推測，打撃投資信心。

內地尚未公佈8月份的獲批遊戲名單，加劇市場對內地將停止批出新遊戲的推測，(國家新聞出版署)

憂重覆2018年股價腰斬之路 騰訊今跌穿500元

談到內地將會停止批出新遊戲，若將時間點拉回2018年，當年內地亦曾經嚴格規管網絡遊戲審批，曾經一度停止新遊戲版號審批接近一年之久，令到網絡遊戲只能免費公測，而不能收取任何費用，拖累騰訊的股價接近腰斬，騰訊股價一年內由高位466元，急跌至251.4元才回穩，跌幅達到46%。因此，今日投資者不問價倉卒扔貨，其實就是憂心騰訊會重蹈2018當年、股價急挫一半的覆轍。

騰訊投資收益近年拾級而上 貢獻集團半壁江山

不過，來到2021年，若簡單地將騰訊今時今日的業務性質，直接和2018年做直接對比，是忽視了集團近年來將業務拓展及佈局海內外各大科企獨角獸的進展。

翻看騰訊過去四年業績，不難發現騰訊已經積極拓展業務領域，不單是將業務放在網絡遊戲主營業務之上，並將佈局至外賣平台、娛樂和電動汽車等領域投資。在中國市值排名前十的互聯網公司中，例如美團、京東、拼多多，以至電動車新勢力的蔚來等企業背後，都有騰訊入股的身影。

透過入股其他科企乃至獨角獸公司，令到騰訊愈來愈有科技「投行」的味道。從下表可見，騰訊入股其他科網企業如快手、拼多多等，所獲得的投資收益，佔集團整體盈利愈來愈多，來到今年上半年，集團的投資收益已經佔整體盈利逾40%。

騰訊投資收益對整體盈利貢獻愈來愈高(資料來源：業績公布；2021年為上半年數據)

集團兩招力保增長

因此，今年內地政府一旦進一步加強對網絡遊戲的監管，甚至有機會重演2018年的監管措施，停止審批新遊戲；對騰訊的業務及盈利能力打擊，應不及2018年。而且，騰訊亦未有坐以待斃，從其近期的企業動作，可以看到騰訊已經率先使出兩招，開拓新業務增長。

第一招是加強海外併購。據摩根士丹利與騰訊管理層會面後報告所指，騰訊管理層表示，將投放更多資源在海外業務，包括增撥更多資源至海外遊戲業務及企業軟件業務，並指今年第二季海外遊戲業務收入按年增長37%，佔整體遊戲收入25%，而海外遊戲的潛在市場範圍為中國市場的三倍大。因此，向外擴張成騰訊的方向。

第二招是加強將微信變現的能力。市傳騰訊計劃推出個人微信雲存儲付費服務，並可能採用按年付費的模式，蘋果用戶或在每年180元左右，安卓用戶或在每年130元左右，但該費用具體可以存儲多大容量的數據尚未得到確定。現時微信的12.5億月活躍用戶量，一旦集團成功將微信的變現潛力釋放，料成新業務增長點。