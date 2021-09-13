SOHO中國賣盤擱淺　黑石退場因這限期｜企業熱評

SOHO中國（0410）與黑石集團價值236億元的賣盤交易告吹，其股價一度大跌四成，最後收報2.29元，大跌34.6%，跌回5月中的橫行區。



SOHO中國上周五（10日）收市後表示，鑒於目前滿足先決條件的進展不足，各方一致認為無法在最後截止日當天或之前滿足先決條件，並在諮詢執行人員後決定並一致同意不作出要約。

SOHO中國老闆兼大股東潘石屹早已明言有好價錢便賣盤，曾有傳黑石集團以6元作價收購。不過，在6月16日，SOHO中國公布，黑石集團提出擬以每股5元提購SOHO中國約28.56億股股份，較公司停牌前3.8元溢價31.6%，並將維持其上市地位。交易完成後潘石屹夫婦仍持該公司的9%股權。

該交易原本預計在年底前完成，不過，在8月，中國市場監督管理總局對黑石根據《中國反壟斷法》提交的申報正式立案審查。SOHO中國指，要約方黑石集團要提供更多信息供監管機構審查，目前不確定審查程序將於何時完成。

在6月16日，SOHO中國公布，黑石集團提出擬以每股5元提購SOHO中國約28.56億股股份，較公司停牌前3.8元溢價31.6%。

買賣雙方收購事前已知要先獲市監局批准

事實上，反壟斷審查是正常需要進行的，屬標準程序。市場監管總局發布《國家市場監督管理總局令第30號》，公布《經營者集中審查暫行規定》（下稱《暫行規定》），明確市監局負責經營者集中的反壟斷審查工作，並對違法實施的經營者集中進行調查處理，自2020年12月1日起施行。

根據《暫行規定》，所稱的經營者集中，是指《反壟斷法》第20條所規定的下列情形：經營者合併；經營者通過取得股權或者資產的方式取得對其他經營者的控制權；經營者通過合同等方式取得對其他經營者的控制權或者能夠對其他經營者施加決定性影響。

而市監局會判斷經營者是否通過交易取得對其他經營者的控制權或者能夠對其他經營者施加決定性影響，其中考慮因素包括交易的目的和未來的計劃、交易前後其他經營者的股權結構及其變化等。故此，這法律是立案審查，屬於例行法律程序，與反壟斷調查有所不同。

“麗澤SOHO”為已故著名建築師扎哈·哈迪德遺作。該建築由兩棟塔樓及近200米高的扭轉造型中庭圍合而成，這也創造了世界最高建築中庭紀錄。（視覺中國）

同樣地，SOHO中國亦深明法規，故在6月16日公布的公告已列明要約的先決條件為要約方根據中國反壟斷法就要約向市監局提交經營者集中申報並獲其受理，即是市監局根據中國反壟斷法對要約予以批准或視同批准。

至於在《暫行規定》第十九條，市監局應當自立案之日起三十日內，對申報的經營者集中進行初步審查，作出是否實施進一步審查的決定，並書面通知經營者。 市監局決定實施進一步審查的，應當自決定之日起九十日內審查完畢，作出是否禁止經營者集中的決定，並書面通知經營者。

原預期交易年底前完成 現不知審查時長

一般來說，市監局3個月內（即11月底前）便可完成審查。為何現時黑石又不作出要約？從此前的跡象可以看出，雙方可能對能否通過反壟斷審查持悲觀態度。交易雙方主動終止交易，很大機會是認為獲得審批通過會需要很長時間，甚至在公告內表明「目前不確定審查程序將於何時完成」。

同時，黑石作為一家私募基金機構，畢竟其資金都是有時間成本的，明顯希望交易很快就能通過。該交易原本預計在年底前完成，根據港交所公告，黑石和SOHO中國雙方共同評估了滿足先決條件所需的正在進行中的評估程序，以及在要約時間表內完成該程序的可能性，一致認為無法在最後截止日當天或之前滿足先決條件，亦一致同意不會推遲最後截止日，故退出是次收購。

其他原因也可能是監管機構也不「祝福」這個交易，或是最近市場發生的一系列變化，如恒生指數下跌等，均導致要約中止的原因。

SOHO中國共擁有九個項目，北京望京SOHO為重要收入來源，去年租金收入近2.9億元人民幣。

短期難找新買家

SOHO中國近年頻頻出售旗下核心商業資產，亦多次傳出私有化。自從2014年以來，SOHO中國就已經開始出售在中國的資產，包括商場、金融中心、車位等，在2014至2019年的5年間累計出售資產套現達293億元。

SOHO中國去年的年報顯示，公司共有九個項目，去年營業收入約21.9億元（人民幣‧下同），按年增長約19%。其中，租金收入15.4億元，按年下降16%，出售物業收入6.5億元。稅前利潤下降約17%至約16億元，淨利潤5.4億元，按年減少近六成。公司淨資產負債率約為43%，平均借貸成本約4.7%，總資產約707億元，總負債約331.6億元。

現時，SOHO中國短時間內再找到新買家似乎有點難度，公司很大機會只能繼續自行經營或分拆物業逐步出售。